Легенде поп-музыки поставили страшный диагноз: все подробности

Известный музыкант серьезно болен (Коллаж РБК-Украина)

Врачи долгое время не могли найти причину недомогания артиста

Известному поп-музыканту Джастину Биберу поставили серьезный диагноз. Врачи проводили обследование в течении нескольких месяцев и не могли определить, что творится с организмом артиста. Об этом сообщает издание TMZ.

Американский поп-певец Джастин Бибер в последнее время вызывал опасения у фанатов из-за своего поведения. Он находился в депрессии, перенес дату своей свадьбы и делал паузы в творческой деятельности. Врачи долго не могли найти источник недомогания артиста, но в конце концов поставили ему диагноз – болезнь Лайма.

Джастин Бибер (Фото: instagram.com/justinbieber)

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Известно, что Бибер не единственная звезда, которая страдает от этого заболевания. Болезнь Лайма была диагностирована также у Беллы Хадид, ее брата и матери, у Аврил Лавинь.

На данный момент Джастин Бибер получает необходимое лечение. Ранее врачи назначили ему препарат, который вызвал побочные эффекты в виде акне, из-за чего артист подвергся нападкам в социальных сетях.

Именно из-за проблем со здоровьем поп-музыкант так долго откладывал релиз нового альбома. Сейчас его самочувствие стало улучшаться, и он сможет осилить поездку в тур.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", - написал артист на своей странице в Instagram.