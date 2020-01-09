ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Легенде поп-музыки поставили страшный диагноз: все подробности

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 10:58
Легенде поп-музыки поставили страшный диагноз: все подробности
Известный музыкант серьезно болен (Коллаж РБК-Украина)

Врачи долгое время не могли найти причину недомогания артиста

Известному поп-музыканту Джастину Биберу поставили серьезный диагноз. Врачи проводили обследование в течении нескольких месяцев и не могли определить, что творится с организмом артиста. Об этом сообщает издание TMZ.

Американский поп-певец Джастин Бибер в последнее время вызывал опасения у фанатов из-за своего поведения. Он находился в депрессии, перенес дату своей свадьбы и делал паузы в творческой деятельности. Врачи долго не могли найти источник недомогания артиста, но в конце концов поставили ему диагноз – болезнь Лайма.

Легенде поп-музыки поставили страшный диагноз: все подробности

Джастин Бибер (Фото: instagram.com/justinbieber)

Болезнь Лайма – это инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Известно, что Бибер не единственная звезда, которая страдает от этого заболевания. Болезнь Лайма была диагностирована также у Беллы Хадид, ее брата и матери, у Аврил Лавинь.

На данный момент Джастин Бибер получает необходимое лечение. Ранее врачи назначили ему препарат, который вызвал побочные эффекты в виде акне, из-за чего артист подвергся нападкам в социальных сетях.

Именно из-за проблем со здоровьем поп-музыкант так долго откладывал релиз нового альбома. Сейчас его самочувствие стало улучшаться, и он сможет осилить поездку в тур.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", - написал артист на своей странице в Instagram.

Украинские туристы рискуют подцепить новый смертельный вирус: куда не стоит ехать Стал известен критический возраст для рака: наибольший риск
Новости Украины музыкантДжастин Биберболезнь
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь