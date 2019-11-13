Как защитить данные банковских карт: эксперты дали полезные советы украинцам

С каждым годом количество преступлений, связанных с использованием банковских карт, увеличивается. Эксперт в области информационной безопасности дал полезные советы о том, как обезопасить себя от мошенников.

Эксперт подчеркнул, что существует два вида наиболее распространенных случаев мошенничества с платежными картами. Есть техническое мошенничество, так называемый фишинг, когда кибермошенники воруют идентификационных данных пользователей, и неаккуратность владельцев банковских карт, которая приводит к потере денег. Например, когда ПИН-коды карт хранятся в незащищенном месте.

Защита банковской карты: эксперты рассказали о безопасности данных (фото: НБУ)

Злоумышленники узнают данные платежных карт пользователей и начинают рассчитываться их картами. Эксперт отметил, что самую большую угрозу представляет мошенничество с помощью социальной инженерии, которое оказывает воздействие на психологию владельцев карт.

Владельцам карт сообщают, что с их счета произошла несанкционированная оплата. Люди начинают паниковать и отсылать СМС-сообщения со своими паролями. Но в итоге мошенники получают всю необходимую информацию, которая помогает им похитить деньги.

Чтобы уберечь свои деньги от рук мошенников, эксперты советуют никому не передавать свои данные и данные ваших карт. Даже если вам позвонили по телефону и назвали достоверную информацию о ваших платежах, положите трубку и сами перезвоните в банк, чтобы там выяснить все обстоятельства. Так вы будете уверены, что разговариваете действительно с сотрудником финучреждения.