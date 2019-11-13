Як захистити дані банківських карт: експерти дали корисні поради українцям

З кожним роком кількість злочинів, пов'язаних з використанням банківських карт, збільшується. Експерт в області інформаційної безпеки дав корисні поради про те, як убезпечити себе від шахраїв.

Експерт підкреслив, що існує два види найбільш поширених випадків шахрайства з платіжними картками. Є технічне шахрайство, так званий фішинг, коли кіберзлочинці крадуть ідентифікаційні дані користувачів, і неакуратність власників банківських карт, яка призводить до втрати грошей. Наприклад, коли ПІН-коди карток зберігаються в незахищеному місці.

Захист банківської карти: експерти розповіли про безпеку даних (фото: НБУ)

Зловмисники дізнаються дані платіжних карт користувачів і починають розраховуватися їх картами. Експерт зазначив, що найбільшу загрозу представляє шахрайство з допомогою соціальної інженерії, яке впливає на психологію власників карток.

Власникам карток повідомляють, що з їх рахунку відбулася несанкціонована оплата. Люди починають панікувати і надсилати СМС-повідомлення зі своїми паролями. Але в підсумку шахраї отримують всю необхідну інформацію, яка допомагає їм викрасти гроші.

Щоб уберегти свої гроші від рук шахраїв, експерти радять нікому не передавати свої дані і дані ваших карт. Навіть якщо вам зателефонували і назвали достовірну інформацію про ваші платежі, покладіть трубку і самі зателефонуйте в банк, щоб там з'ясувати всі обставини. Так ви будете впевнені, що розмовляєте дійсно з співробітником фінустанови.