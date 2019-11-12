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Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества: как сберечь имущество

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 22:13
Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества: как сберечь имущество
Мошенники воруют вещи при помощи курьеров (Фото: коллаж РБК-Украина)

Аферисты придумали новый способ обворовывать украинцев

Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества - злоумышленники обманывают доверчивых граждан, маскируясь под сотрудников службы доставки. В полиции рассказали детали и дали рекомендации, как защитить свое имущество.

Об этом говорится в сообщении начальника отдела по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области Натальи Погукай на странице в Facebook 12 ноября.

Аферисты на сайтах ищут объявления о продаже ценных товаров, связываются с продавцом и договариваются о покупке, но утверждают при этом, что приехать лично на встречу не могут (из-за работы, например), поэтому хотят выслать вместо себя курьера.

Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества: как сберечь имущество

Украинцам рассказали о новой схеме мошенничества (Фото: коллаж РБК-Украна)

Мошенник предлагает продавцу заказать курьера одной из служб доставки и оплатить товар наложенным платежом.

После согласия, "покупатель" присылает на указанный адрес человека, который не является сотрудником службы доставки и может не знать, что становится звеном в преступной схеме, после чего вор забирает товар у "курьера" и не оплачивает продавцу за товар.

Погукай обратила внимание, что аферист выдает доставщику фирменную жилетку и бланки почтовой службы, и визуально крайне сложно понять, что это фейковый курьер.

Также она рассказала, что подобный случай был зафиксирован правоохранителями в Северодонецке.

"Полиция рекомендует: если вы решили продать товар и воспользоваться услугой курьерской доставки, вызывайте специалиста только лично, это обеспечит вам сохранность имущества и гарантирует оплату", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили о новой схеме мошенничества: как сберечь имущество

Мошенники придумали новый способ обворовывать украинцев - что нужно знать (Фото: facebook.com/csomvd)

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