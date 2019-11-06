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Украинцам начали предлагать "деньги от президента": будьте осторожны

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 17:58
Украинцам начали предлагать "деньги от президента": будьте осторожны
ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере (иллюстративное фото / РБК-Украина)

ПриватБанк предупредил украинцев об аферистах в сети, которые выманивают деньги у людей

ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере в сети. Это произошло после того, как в лентах новостей в социальных сетях начали появляться рекламные сообщения, где которых говорится про розыгрыш денег якобы от президента.

"В случае перехода по рекламной ссылке пользователю предлагают зарегистрироваться, ответить на социальный опрос и получить деньги", - рассказали в банке.

Кое-кто из доверчивых граждан уже попал на крючок мошенникам - они перешли по ссылке и зарегистрировались, введя при этом свои персональные данные и информацию о счетах в ПриватБанке.

В финансовом учреждении призвали пользователей не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать персональные данные третьим лицам, даже президенту Украины.

Также в банке отметили, что "никакого законного основания выплачивать по 10 тыс. грн и более нет".

Если же вы имеете сомнения относительно операций со своими картами и считаете, что могли стать жертвой мошенничества, необходимо немедленно обратиться на горячую линию 3700.

Добавим, что подобного рода мошенничеством аферисты занимались и в позапрошлом году. В 2017-м в Instagram массово начали появляться рекламные сообщения, в которых говорилось, будто каждый гражданин Украины может получить 3800 грн. В комментариях фейковые аккаунты пользователей даже рассказывали, что им якобы уже зачислили эти деньги на карточку.

Украинцам начали предлагать &quot;деньги от президента&quot;: будьте осторожны

ПриватБанк предупредил украинцев о новой афере (иллюстративное фото / РБК-Украина)

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