Афера на миллион: квартиру в центре Киева продал покойник по фальшивой доверенности

Афера с квартирой в центре Киева на миллион долларов (фото: РБК-Украина)

В Киеве мошенники провернули незаконную сделку с недвижимостью

В Киеве злоумышленники продали квартиру в элитном доме за миллион долларов. Квартира на Кловском спуске принадлежала основателю международной IT-компании Ciklum Торбену Майгаарду, но в январе 2019 года датчанин умер и этим воспользовались аферисты. Об этом сообщают "Факты".

О том, что квартирой площадью 554,9 квадратных метра, которая находится на 43 этаже, завладели мошенники родственникам покойного стало понятно, когда они начали процедуру оформления наследства.

В марте 2019 года квартиру продали. Это сделал человек, у которого якобы была доверенность от компании Majgaard Limited. Но на самом деле компания эту доверенность не предоставляла.

Дом на Кловском спуске, 7 (фото из соцсетей)

Апостиль (международный штамп) на доверенности был поддельный. Это было подтверждено в Министерстве юстиции Кипра. Кроме того, документ выдали на имя человека, который был уже мертв.

Таким образом покойник с фальшивой доверенностью от Majgaard Limited продал апартаменты гражданину Украины Агапову, который в свою очередь очень быстро продал квартиру немцу с паспортом Гонконга.

После заключения сделки Агапов уехал в аннексированный Крым, и найти его уже невозможно. Что касается немца, то на нем числится много недвижимости. Интересно, что в элитном доме на Кловском спуске он завладел двумя квартирами.

Торбен Майгаард (фото: facebook.com/torben.majgaard.7)

Он также является владельцем квартиры, которая расположена на один этаж ниже квартиры датского предпринимателя. До этого квартира была в распоряжении черкасской аграрной компании. Интересно, что она также была переоформлена по похожей схеме.

Самого немца пока никто не видел. В суде был его представитель. Суд наложил на квартиру арест и передал ее в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказал, что квартиру, выставили на аукцион за 1,6 миллиона гривен, несмотря на то, что она стоит больше миллиона долларов. Но после поста юриста в Facebook и резонанса в СМИ агентство приостановило торги.