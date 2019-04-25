Заразиться или привиться? Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке

Доктор Комаровский рассказал, как бороться с ветрянкой и развенчал популярные мифы касательно острого инфекционного заболевания. Соответствующую публикацию эксперт опубликовал в Instagram.

Комаровский утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации. Данная практика имеет место быть, однако можно попробовать "встретиться" с данным вирусом и переболеть.

"Если нет возможности сделать вакцинацию, либо же Вас запугали, то лучше заболеть тогда, когда это удобно семье, когда не нужно никуда ехать, когда ребенок исходно здоров", - говорит доктор.

Практика контакта с ветряночным вирусом, по словам Комаровского, однозначно правомочна. Однако важно помнить, что данное заболевание протекает легко примерно с двух до семи лет.

Комаровский о ветрянке (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Также доктор отмечает, что есть случаи, когда прививаться нужно обязательно. Например, если у родителей была тяжелая форма ветрянки, то лучше не эксперементировать, а без раздумий сделать прививку.

Ранее Комаровский сделал громкое политическое заявление. Подписчиков оскорбила данная публикация и привела в ярость.

Мы писали, что Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет. По его словам, лекарственные препараты - исключительно бизнес для производителей и реализаторов этих средств.

Также Комаровский рассказал, как проверить зрение в домашних условиях и поделился ценными советами касательно бинокулярного зрения.

Кроме того, Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.