Комаровский сделал громкое политическое заявление: в сети скандал

Комаровский сделал громкое политическое заявление (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский вызвал негодование сети громким заявлением

Евгений Комаровский, который нередко дает хорошие советы по воспитанию ребенка, разгневал сеть политическим заявлением. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Facebook.

Доктор решил сказать несколько слов касательно политики и заявил, что кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский попросил быть Комаровского его советником в области медицины.

Далее эксперт добавил: "Я согласился. В связи с этим на многих моих ресурсах и в личной почте очередная атака ботов и поток оскорблений. Пожалуйста, потерпите. Не реагируйте. Не кормите троллей вашими эмоциями. Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом".

Подписчиков подобное заявление привело в ярость. Пользователи были оскорблены тем, что Евгений Комаровский назвал их "ботами", хотя нашлись и те, которые разделили его мнение:

Кому нужны ваши советы? Могли бы и язык страны выучить, в которой живете.

Евгений Олегович, здравствуйте, я не бот. Я обычная мама, которая видит положительную работу МОЗ в области вакцинации населения и мне было оскорбительно слушать Вашу речь, что ничего не делается.

Я не бот. Зайдите на мою страницу, полюбопытствуйте. Не нужно называть человека, у которого не такие взгляды на ситуацию, ботом только потому, что он с тобой не согласен. Публичный человек таких вещей говорить не должен.

Вы меня обидели! Я не разделяю Ваши политические взгляды.

А я за Вас, Евгений Олегович, вне зависимости от того, кто станет президентом.

Напомним, что Комаровский резко высказался о раннем развитии детей.

Мы писали, что Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.

А также о том, что Комаровский озвучил главную ошибку родителей, которую они совершают при лечении ребенка.