ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не оставляйте детей надолго: Комаровский сделал предупреждение для родителей

STYLERЖизнь    24.04.2019 - 21:58
Не оставляйте детей надолго: Комаровский сделал предупреждение для родителей
Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-УКраина)

Коамровский рассказал, как уберечь детей от жаркой и солнечной погоды

Доктор Комаровский рассказал родителям, как уберечь своих детей от теплового и солнечного удара.

Комаровский дал простые рекомендации о том, как вести себя во время теплого времени года, чтобы дети не перегревались и не получили тепловой или солнечный удар.

Он отметил, что детей нужно по возможности ограничивать по времени пребывания в тех местах, где жарко, и особенно там, где жарко и сухо или жарко и очень влажно. Особую осторожность стоит проявить во время похода с детьми в сауну или баню.

Не оставляйте детей надолго: Комаровский сделал предупреждение для родителей

Комаровский сделал предупреждение для родителей о солнечной и теплой погоде (Коллаж РБК-Украина)

Во время солнечной и жаркой погоды на свежем воздухе он рекомендует:

  • Использовать кондиционеры;
  • Давать пить детям достаточное количество жидкости;
  • Обильную еду перенести на вечернее время суток;
  • В питании минимум мяса и жиров, акцент на овощи и фрукты;
  • Избегать пребывания детей под прямыми лучами солнца, особенно следить за тем, чтобы была от лучей спрятана голова;
  • Не злоупотреблять количеством одежды, использовать легкую свободную одежду из светлых натуральных материалов;
  • В солнечные дни не забывать о головных уборах;
  • При высокой температуре воздуха стоит ограничить физические нагрузки;
  • Не запрещать, а поощрять купания – это очень эффективный способ теплоотдачи;
  • Никогда не оставлять детей надолго в закрытом автомобиле;

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский назвал основные признаки дефицита важного микроэлемента в детском организме.

А также рассказывали о том, что Комаровский рассказал родителям о закаливании детей.

Я не сторонник: Комаровский высказался о нюансах в питании детей Не верьте производителям: Комаровский предупредил об опасных продуктах
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Евгений КомаровскийДоктор Комаровскийздоровье
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь