Не оставляйте детей надолго: Комаровский сделал предупреждение для родителей

Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-УКраина)

Коамровский рассказал, как уберечь детей от жаркой и солнечной погоды

Доктор Комаровский рассказал родителям, как уберечь своих детей от теплового и солнечного удара.

Комаровский дал простые рекомендации о том, как вести себя во время теплого времени года, чтобы дети не перегревались и не получили тепловой или солнечный удар.

Он отметил, что детей нужно по возможности ограничивать по времени пребывания в тех местах, где жарко, и особенно там, где жарко и сухо или жарко и очень влажно. Особую осторожность стоит проявить во время похода с детьми в сауну или баню.

Комаровский сделал предупреждение для родителей о солнечной и теплой погоде (Коллаж РБК-Украина)

Во время солнечной и жаркой погоды на свежем воздухе он рекомендует:

Использовать кондиционеры;

Давать пить детям достаточное количество жидкости;

Обильную еду перенести на вечернее время суток;

В питании минимум мяса и жиров, акцент на овощи и фрукты;

Избегать пребывания детей под прямыми лучами солнца, особенно следить за тем, чтобы была от лучей спрятана голова;

Не злоупотреблять количеством одежды, использовать легкую свободную одежду из светлых натуральных материалов;

В солнечные дни не забывать о головных уборах;

При высокой температуре воздуха стоит ограничить физические нагрузки;

Не запрещать, а поощрять купания – это очень эффективный способ теплоотдачи;

Никогда не оставлять детей надолго в закрытом автомобиле;

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский назвал основные признаки дефицита важного микроэлемента в детском организме.

А также рассказывали о том, что Комаровский рассказал родителям о закаливании детей.