Не оставляйте детей надолго: Комаровский сделал предупреждение для родителей

Коамровский рассказал, как уберечь детей от жаркой и солнечной погоды
Доктор Комаровский рассказал родителям, как уберечь своих детей от теплового и солнечного удара.
Комаровский дал простые рекомендации о том, как вести себя во время теплого времени года, чтобы дети не перегревались и не получили тепловой или солнечный удар.
Он отметил, что детей нужно по возможности ограничивать по времени пребывания в тех местах, где жарко, и особенно там, где жарко и сухо или жарко и очень влажно. Особую осторожность стоит проявить во время похода с детьми в сауну или баню.
Комаровский сделал предупреждение для родителей о солнечной и теплой погоде (Коллаж РБК-Украина)
Во время солнечной и жаркой погоды на свежем воздухе он рекомендует:
Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский назвал основные признаки дефицита важного микроэлемента в детском организме.
А также рассказывали о том, что Комаровский рассказал родителям о закаливании детей.