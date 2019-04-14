Комаровский развенчал популярные мифы про плавание

Комаровский о плавании (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Евгений Комаровский дал важные рекомендации

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что может улучшить детское здоровье и стоит ли ребенка с раннего возраста учить плавать. Об этом эксперт сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Правда ли, что плавание для грудничка - это огромная нагрузка на сердце?" - поступил вопрос от зрителей. Комаровский отметил, что данное утверждение является мифом. Однако важно отметить, что увеличивать время нужно постепенно, чтобы не возникло проблем.

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"Нагрузка на сердце возникает, например, тогда, когда в жаркой комнате ребенок часами орёт. Плавание - один из самых безопасных, один из самых эффективных способов улучшать детское здоровье. Как правило, избыточная нагрузка на сердце проявляется тем, что человеку плохо, и ребенок испытывает дискомфорт", - пишет доктор.

Он рекомендует акцентировать внимание на реальное самочувствие ребенка. Если ребенок веселый и жизнерадостный, значит он получает от купания удовольствие, а потому беспокоится не стоит.

Скриншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, Комаровский рассказал о правильной профилактике гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно пережить переходной возраст подростка, связанный с гормональным дисбалансом, перепадами настроения и проблемами с кожей.

Ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как нужно действовать при пищевом отравлении: как распознать отравление, как оказать первую помощь и в каких случаях ребенку требуется неотложная помощь специалистов.