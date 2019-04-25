Заразитися чи щепитися? Комаровський розвіяв популярні міфи про вітрянку

Доктор Комаровський розповів, як боротися з вітрянкою та розвінчав популярні міфи щодо гострого інфекційного захворювання. Відповідну публікацію експерт опублікував у Instagram.

Комаровский стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації. Дана практика має місце бути, однак можна спробувати "зустрітися" з цим вірусом та перехворіти.

"Якщо немає можливості зробити вакцинацію, або ж Вас залякали, то краще захворіти тоді, коли це зручно сім'ї, коли не потрібно нікуди їхати, коли дитина початково здорова", - говорить доктор.

Практика контакту з вірусом, за словами Комаровського, однозначно правомічна. Однак важливо пам'ятати, що дане захворювання протікає легко приблизно з двох до семи років.

Комаровський про вітряну віспу (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Також лікар зазначає, що є випадки, коли щеплення потрібно обов'язково. Наприклад, якщо у батьків була важка форма вітрянки, то краще не експериментувати, а без роздумів зробити щеплення.

Раніше Комаровський зробив гучну політичну заяву. Підписників образила ця публікація та привела в лють.

Ми писали, що Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет. За його словами, лікарські препарати - виключно бізнес для виробників та реалізаторів цих коштів.

Також Комаровський розповів, як перевірити зір у домашніх умовах та поділився цінними порадами щодо бінокулярного зору.

Крім того, Комаровський розвінчав популярні міфи про плавання.