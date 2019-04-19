Комаровский рассказал, как проверить зрение в домашних условиях

Комаровский поделился фактами о бинокулярном зрении
Доктор Комаровский поделился с подписчиками ценными советами касательно бинокулярного зрения. А также сообщил как провериться дома, не прибегая к помощи врача. Соответствующую публикацию эксперт опубликовал в Instagram.
"Всем известно из школьного курса по биологии, что человек смотрит глазами, но видит корой головного мозга. Другими словами, изображения, которые попадают на центральную часть сетчатки глазного яблока, обрабатываются в зрительных центрах головного мозга и, уже потом, воспринимаются человеком как конкретные изображения (картинки). Способность формировать единый зрительный образ из изображений двух глаз, называется бинокулярным зрением", - указано в сообщении.
По словам доктора Комаровского, бинокулярное зрение позволяет оценить положение предмета или предметов относительно друг друга, расширяет поле зрения и увеличивает остроту зрения. Проверить его наличие можно в домашних условиях, для этого Комаровский предлагает пройти пару тестов:
Скриншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, что Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.
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