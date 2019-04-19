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Комаровский рассказал, как проверить зрение в домашних условиях

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 07:11
Комаровский рассказал, как проверить зрение в домашних условиях
Комаровский о бинокулярном зрении (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский поделился фактами о бинокулярном зрении

Доктор Комаровский поделился с подписчиками ценными советами касательно бинокулярного зрения. А также сообщил как провериться дома, не прибегая к помощи врача. Соответствующую публикацию эксперт опубликовал в Instagram.

"Всем известно из школьного курса по биологии, что человек смотрит глазами, но видит корой головного мозга. Другими словами, изображения, которые попадают на центральную часть сетчатки глазного яблока, обрабатываются в зрительных центрах головного мозга и, уже потом, воспринимаются человеком как конкретные изображения (картинки). Способность формировать единый зрительный образ из изображений двух глаз, называется бинокулярным зрением", - указано в сообщении.

По словам доктора Комаровского, бинокулярное зрение позволяет оценить положение предмета или предметов относительно друг друга, расширяет поле зрения и увеличивает остроту зрения. Проверить его наличие можно в домашних условиях, для этого Комаровский предлагает пройти пару тестов:

  • Тест с карандашом. Берете любой текст и располагаете его на расстоянии 40 см от глаза. На середине этого расстояния помещаете карандаш. Если у вас бинокулярное зрение, карандаш не будет препятствием к чтению, т.е. вы спокойно сможете читать.
  • "Дырка в ладони" или тест Соколова. К одному глазу приставляете трубку (ее можно свернуть из листа бумаги, например, А4), перед вторым – раскрытую ладонь, которая приставлена к трубке. Двумя глазами смотрите вдаль, на какой-то предмет. Если у вас зрение бинокулярное – вы увидите дырку в ладони.
  • Если у вас что-то не получается, следует посетить офтальмолога, для исключения косоглазия.

Комаровский рассказал, как проверить зрение в домашних условияхСкриншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.

Мы писали, что Комаровский резко высказался о раннем развитии детей.

Также эксперт нелестно высказался о популярном десерте для детей под название "Гоголь-моголь".

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