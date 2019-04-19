Комаровский рассказал, как проверить зрение в домашних условиях

Комаровский о бинокулярном зрении (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский поделился фактами о бинокулярном зрении

Доктор Комаровский поделился с подписчиками ценными советами касательно бинокулярного зрения. А также сообщил как провериться дома, не прибегая к помощи врача. Соответствующую публикацию эксперт опубликовал в Instagram.

"Всем известно из школьного курса по биологии, что человек смотрит глазами, но видит корой головного мозга. Другими словами, изображения, которые попадают на центральную часть сетчатки глазного яблока, обрабатываются в зрительных центрах головного мозга и, уже потом, воспринимаются человеком как конкретные изображения (картинки). Способность формировать единый зрительный образ из изображений двух глаз, называется бинокулярным зрением", - указано в сообщении.

По словам доктора Комаровского, бинокулярное зрение позволяет оценить положение предмета или предметов относительно друг друга, расширяет поле зрения и увеличивает остроту зрения. Проверить его наличие можно в домашних условиях, для этого Комаровский предлагает пройти пару тестов:

Тест с карандашом. Берете любой текст и располагаете его на расстоянии 40 см от глаза. На середине этого расстояния помещаете карандаш. Если у вас бинокулярное зрение, карандаш не будет препятствием к чтению, т.е. вы спокойно сможете читать.

"Дырка в ладони" или тест Соколова. К одному глазу приставляете трубку (ее можно свернуть из листа бумаги, например, А4), перед вторым – раскрытую ладонь, которая приставлена к трубке. Двумя глазами смотрите вдаль, на какой-то предмет. Если у вас зрение бинокулярное – вы увидите дырку в ладони.

Если у вас что-то не получается, следует посетить офтальмолога, для исключения косоглазия.

Скриншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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