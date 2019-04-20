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Еще раз, большими буквами: Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет

STYLERЖизнь    20.04.2019 - 08:31
Еще раз, большими буквами: Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет
Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал ряд практичных советов

Доктор Комаровский рассказал, что укрепить иммунитет лекарствами невозможно. По его словам, все подобные препараты - исключительно бизнес для производителей и реализаторов этих средств. Как в таком случае позаботиться о здоровье ребенка, эксперт сообщил в социальной сети Instagram.

"Иммунитет укрепляется здоровым образом жизни, физнагрузками, правильным питанием и ограничением количества времени, которое ребенок проводит с гаджетами. Соответственно, увеличением времени активных игр, ненасильственного кормления, совместных путешествий и прочих действий вместе с родителями на свежем воздухе", - указано в сообщении.

Еще раз, большими буквами: Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитетСкриншот: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Также доктор отмечает, что настоятельно не рекомендует препарат эхинацеи, как и другие аналогичные. "Отправить папу в аптеку за лекарством и давать потом его три раза в день по сколько-то капель, конечно, проще, чем много гулять, проводить закаливание и поддерживать оптимальные параметры температуры и влажности воздуха в помещении, где находится ребенок", - подметил доктор, с расчетом на то, что родители смогут сделать верные выводы.

Напомним, что Комаровский резко высказался о раннем развитии детей.

Мы писали, что Комаровский развенчал популярные мифы про плавание.

А также о том, что Комаровский озвучил главную ошибку родителей, которую они совершают при лечении ребенка.

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