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Забезпечать ніжністю та теплом: 8 найбільш ласкавих порід кішок

Які породи котів ласкаві (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі породи котів можуть бути ласкавими, ніжними та зарядити позитивом на цілий день. Такі коти можуть годинами сидіти у вас на руках, поки ви їх гладите.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які породи вважаються найласкавішими та чому.

При написанні використовувались такі джерела: сайт Oprah daily та The spruce pets.

Шотландська висловуха кішка

Шотландські висловухі - ласкаві й товариські тварини, які не люблять, коли їх залишають на самоті.

Тварина може бути відданою своїм господарям. Ця короткошерста кішка середнього розміру добре ладнає з усіма і любить стежити за вами.

Тому, якщо ви шукаєте маленького друга, який скрізь слідуватиме за вами, то ця порода саме для вас.

Шотландська висловуха кішка (фото: Freepik)

Регдолл

Кішки цієї породи ідеально підходять тим, хто шукає ласкаву тварину, яка не потребує особливого догляду. Вони приязні до дітей, до інших домашніх тварин, що робить їх чудовими компаньйонами.

Вражаючою особливістю цієї великої породи котів є красиві блакитні очі. Вони мають унікальний милий та добродушний темперамент.

Регдолл (фото: wikipedia)

Мейн-кун

Це дуже соціальна порода, представники якої прихильно ставляться до людей будь-якого віку та люблять брати участь у всіх сімейних подіях - чи то відпочинок на дивані, чи вечеря за столом. 

Мейн-кун (фото: Freepik)

Бірман

Бірман відомим своїми пронизливими блакитними очима та довгою шерстю. Порода не надто активна і ця особливість робить їх найкращими для обіймів.

Бірман (фото: wikipedia)

Сфінкс

Часто сфінкси зустрічають своїх господарів біля дверей. А вартує вам лише сісти, цей кіт відразу опиниться у вас на колінах.

Оскільки такі коти не мають шерсті, їм часто холодно і вони потребують джерела тепла.

Сфінкс (фото: Freepik)

Тонкінська

Така порода з'явилася внаслідок схрещування сіамської та бірманської порід для отримання кращих характеристик обох цих порід.

Тонкінези відомі своєю доброзичливістю та активністю, дуже люблять лащитися. Також вони славляться надзвичайно гарними очима кольору морської хвилі.

Тонкінська (фото: wikipedia)

Корніш-рекс

Завдяки своїм великим вухам і витонченому тілу корніш-рекс є дуже оригінальним. Важливо особливістю породи є незвична шерсть, вона м'яка, як оксамит, й ідеально підходить для ласки.

Корніш-рекс (фото: Freepik)

Перська кішка

Порода кішок зі спокійним, м'яким, рівним характером, спокійнішим, ніж у короткошерстих порід, їхні рухи розмірені й сповнені гідності. Їхнє хутро потребує особливого догляду.

За характером перси доволі ледачі й мишей ловлять не дуже охоче, але із великою спритністю можуть зловити муху.

Перська кішка (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли, які породи кішок притягують щастя та удачу в оселю.

Також ми писали, що повинні знати всі власники котів та собак.

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