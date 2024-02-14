Ось що повинні знати всі власники котів та собак: це значно полегшить життя

Домашні тварини дарують людям радість лише в тому випадку, якщо власники є відповідальними. Зокрема, потрібно прибирати за тваринами, адже через шерсть у будинку буде справжній безлад.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart .

Існують ефективні поради, які допоможуть значно полегшать прибирання.

Позбудьтеся неприємного запаху

Харчова сода діє як ефективний дезінфектор. Вона швидко поглинає та усуває неприємні запахи. Можна приготувати спрей, змішавши соду та воду, та побризкати ним килими чи меблі.

Варто використовувати соду в чистому вигляді, розсипавши її на поверхні. Зачекайте 15-30 хвилин та видаліть за допомогою пилососа.

Захистіть злив душу від шерсті

Злив може забитися від шерсті домашніх тварин після купання.

Щоб цього не сталось, варто розчісувати улюбленця перед купанням. Крім того, варто розмістити над каналізаційним отвором захисні деталі, які допоможуть уникнути засмічення.

Гумові рукавиці

Ще один помічник у боротьбі із шерстю - гумові рукавички. Річ у тому, що через свою здатність електризуватися, ворсинки будуть притягуватися до гуми.

Витирайте лапи після прогулянки

Потрібно відразу протирати лапи вологою ганчіркою, перш ніж мити улюбленця у ванній. Це допоможе уникнути зайвого бруду у ванній.

Правильний наповнювач

Ще один спосіб захистити дім від сміття - обрати правильний наповнювач та якісну місткість для нього. Ідеально підійдуть лотки з великими бортами.

Туалет вихованця рекомендується чистити після кожного сечовипускання або акту дефекації, бо це середовище створює умови для розмноження бактерій. Миски для їжі і води повинні бути завжди чистими, щоб уникнути появи кишкових захворювань.

Регулярне прибирання

Експерти радять використовувати пилососи з насадками для шерсті домашніх тварин. Це допоможе ретельно очистити підлогу та меблі.

Кігтеточки для котів

Коти можуть дряпати поверхні, щоб позначити свою територію, або просто точити кігті. Запобігти подряпинам на меблях можна, придбавши дряпку.