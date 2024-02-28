Обеспечат нежностью и теплом: 8 самых ласковых пород кошек

Шотландская вислоухая кошка

Шотландские вислоухие - ласковые и общительные животные, которые не любят, когда их оставляют в одиночестве.

Животное может быть предан своим хозяевам. Эта короткошерстная кошка среднего размера хорошо ладит со всеми и любит следить за вами.

Поэтому если вы ищете маленького друга, который везде будет следовать за вами, то эта порода именно для вас.

Шотландская вислоухая кошка (фото: Freepik)

Регдолл

Кошки этой породы идеально подходят тем, кто ищет ласковое животное, не требующее особого ухода. Они дружелюбны к детям, другим домашним животным, что делает их замечательными компаньонами.

Поразительной особенностью этой большой породы кошек есть красивые голубые глаза. У них уникальный милый и добродушный темперамент.

Регдолл (фото: wikipedia)

Мэйн-кун

Это очень социальная порода, представители которой благосклонно относятся к людям всех возрастов и любят участвовать во всех семейных событиях - будь то отдых на диване или ужин за столом.

Мэйн-кун (фото: Freepik)

Бирман

Бирман известен своими пронзительными голубыми глазами и длинной шерстью. Порода не слишком активна и эта особенность делает их лучшими для объятий.

Бирман (фото: wikipedia)

Сфинкс

Часто сфинксы встречают своих хозяев у дверей. А стоит вам только сесть, этот кот сразу окажется у вас на коленях.

Поскольку у таких кошек нет шерсти, им часто холодно и они нуждаются в источнике тепла.

Сфинкс (фото: Freepik)

Тонкинская

Такая порода появилась в результате скрещивания сиамской и бирманской пород для получения лучших характеристик обеих пород.

Тонкинезы известны своей доброжелательностью и активностью, очень любят нежиться. Также они славятся необыкновенно красивыми глазами цвета морской волны.

Тонкинская (фото: wikipedia)

Корниш-рекс

Благодаря своим большим ушам и утонченному телу корниш-рекс очень оригинальным. Важной особенностью породы является необычная шерсть, она мягкая, как бархат, и идеально подходит для ласки.

Корниш-рекс (фото: Freepik)

Персидская кошка

Порода кошек со спокойным, мягким, ровным характером, более спокойным, чем у короткошерстных пород, их движения размерены и полны достоинства. Их мех нуждается в особом уходе.

По характеру персы довольно ленивые и мышей ловят не очень охотно, но с большой ловкостью могут поймать муху.

Персидская кошка (фото: Freepik)