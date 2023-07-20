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Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселю

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Четвер 20 липня 2023 21:49
Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселю Які породи котів притягують щастя та удачу в будинок (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Кішки завжди вважалися магічними тваринами, які є провідниками духів з потойбічного світу. Деякі породи найбільше цінувалися за те, що вони, ніби магнітом, притягують в свій будинок успіх та щастя.

Про те, які породи кішок притягують щастя та удачу - читайте в матеріалі Styler.

Сіамська кішка

Такі породи вважаються справжнім оберегом. Блакитні очі сіамців виглядають бездонними, тож дивитись у них можна насправді нескінченно. З давніх-давен вважається, що сіамці притягують удачу в дім.

Крім того, вони є довгожителями, тому багато хто вірить, що вони подовжують життя і своїм власникам.

Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселюСіамська кішка (фото: Freepik)

Као-мані

Перша згадка про цю породу була ще у 13 столітті. Стародавня порода кішок као-мані є талісманом удачі та особливо цінується в Таїланді.

Місцеві жителі вважали тварину надбанням нації та магнітом багатства. Раніше їх могли собі дозволити тільки члени імператорської сім'ї. Вся причина в білосніжному кольорі шерсті та різнокольорових очах тваринки.

Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселюКао-мані (фото: wikipedia)

Тайська

Ця порода схожа на сіамську, але є різниця в пропорціях тіла та характері. Наприклад, вуха тайців мають закруглені кінчики, невеликі за розміром і виглядають досить пропорційно. У сіамської породи вушка великі, широкі, з гострими кінчиками.

Представники цієї породи кішок потужно притягують успіх і благополуччя. Зазвичай кішка прив'язується до самого авторитетного і сильного члена сім'ї. Вона дарує йому успіх у справах і прихильність оточення.

Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселюТайська кішка (фото: wikipedia)

Японський бобтейл

Японський бобтейл вважається символом щастя. Тваринка володіє дуже коротким хвостиком. Японці дуже трепетно ставляться до представників цієї породи кішок.

Вони їх бережуть і шанують, оскільки ці тварини притягують у дім щастя, благополуччя та удачу.

Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселю

Кішка, що не має породи

Східна філософія оперує такою концепцією, як карма. Притулок бездомного котика чи його порятунок з вулиці - це добре впливає на карму. Ви даруєте тваринці теплий дім, турботу та свою любов, а вона приносить вам щастя та удачу.

Названо породи кішок, які притягують щастя та удачу в оселюКіт без породи (фото:freepik)

Раніше ми писали про те, які породи собак вважаються найнебезпечнішими для людини.

Також читайте, які домашні тварини живуть найдовше.

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