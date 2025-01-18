"З яким лицем тобі вертатися": FIЇNKA засудила співака, який подався на Нацвідбір в іншій країні

Що каже FIЇNKA

На думку артистки, нині виконавці не мають морального права виступати від іншої країни. Вона підкреслює, що зараз, у час повномасштабної російсько-української війни, "все має робитися від України і для України".

"Я від себе говорю. Зараз все, що робиться, має робитися від України і для України. А більше питань ніяких не може бути. І навіть якщо ти хочеш там будувати кар'єру чи ще щось, з яким лицем тобі вертатися в Україну, я не знаю. Це вже так само на його совісті, на його розумінні. Для мене це незрозумілі речі", - пояснює вона.

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Що відомо про участь TESLENKO у Нацвідборі

Напередодні артист заявив, що знімає свою кандидатуру в боротьбі за 10-те місце у фіналі Нацвідбору. Пізніше стало відомо, що він збирається стати конкурсантом заходу, але від іншої країни.

У своїй заяві співак зазначав, що його пісня "сповнена українськими мотивами та духом країни". Таким чином, виконавець хоче "посилити присутність українців" на масштабному заході.

Також Олександр додавав, що з дитинства мріяв виступити на "Євробаченні". Але через обставини тепер спробує зробити це від іншої країни, "зберігаючи українську душу".

"Для мене "Євробачення" завжди було мрією з дитинства. Так, я мріяв представляти Україну, але, зважаючи на обставини, спробую зробити це від іншої країни. Але зі збереженням нашої душі. Це непросто, але я вірю, що мої мрії мають здійснитися", - ділився артист.

Олександр Тесленко (фото: instagram.com/teslenkoofficial)

Чому TESLENKO зняв свою кандидатуру

Співак заявляв, що може так зробити, якщо до шортлиста нацвідбору потрапить співак Enleo, який продовжує слухати російські пісні навіть під час повномасштабної війни.

Продюсер Олександра, Олександр Крижевич, також заявив у соцмережах, що після років російської агресії не можна мовчати про проблему прослуховування музики ворога в Україні.

У підсумку ні Тесленко, ні Enleo не опинилися в шортлисті Нацвідбору. За останнього десятого фіналіста голосували в "Дії", і ним стала саме FIЇNKA.

Виконавиця також прокоментувала фінансову складову участі в Нацвідборі. Вона зазначила, що, на відміну від "Євробачення", яке вимагає значних фінансових вливань, участь у Нацвідборі "не є чимось надто захмарним, чого не може собі дозволити людина".

FIЇNKA, як відомо, боротиметься за можливість представляти Україну на "Євробаченні-2025" з піснею "Культура".