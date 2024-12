Один з учасників Нацвідбору на Євробачення-2025 оскандалився заявою, що слухає російську музику

Молодий виконавець неоднозначно відповів на запитання інтерв'юера.

"Я не слухаю російські пісні, але кілька разів було, що включав, слухав якісь старі треки типу ностальгічні, які пов'язані з дитинством. Ну от сьогодні я слухав Oxxxymiron, це правда", - зазначив Enleo.

На питання, чи не боїться артист хейту після такого зізнання, він зазначив: "По-перше, це пісні, які я слухав до війни. По-друге, Oxxxymiron проти війни, і мені навіть здається, що він донатив на ЗСУ".

Він також показав свій плейлист на смартфоні - там були треки інших російськомовних виконавців, таких як ЛСП, Markul та інші.

Скриншоти

Хто такий Enleo

Микита Леонтьєв, більш відомий як Enleo, - музикант із Маріуполя. Почав свою музичну кар'єру з перекладів світових хітів "Take me to Church" та "Another Love". Трек "Інша любов" став однією з найпопулярніших пісень 2022 року.

2023 року артист випустив свій дебютний альбом "Молодість", який складався виключно з авторських треків.

Хто такий Oxxxymiron

Oxxxymiron - російський реп-виконавець, справжнє ім'я - Мирон Федоров.

24 лютого 2022 року виступив проти вторгнення РФ.

"Я не можу розважати вас, поки на Україну падають російські ракети. Поки мешканці Києва змушені ховатися у підвалах та метро", - заявив він 24 лютого і сказав, що скасовує свої шість великих концертів у Москві та Санкт-Петербурзі.

Провів низку благодійних концертів у Стамбулі, виручені від їхнього проведення кошти направив на допомогу українським біженцям.

У 2022 році виїхав з Росії, проте у вересні того ж року повертався до Санкт-Петербурга для зйомок кліпу. 9 травня 2024 року МВС Росії оголосило репера в розшук.

Російський репер (фото: wikipedia.org/wiki/Oxxxymiron)