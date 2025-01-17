Актор-військовий Дмитро Сова заговорив про поповнення в родині

Актор Дмитро Сова, який раніше розповів, чому служить зараз не на фронті і як йому вдається зніматися в кіно , поділився планами про майбутнє батьківство.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зазначимо, що актор-військовий поділився з журналісткою своїми планами і мріями.

Так, зі своєю дружиною Дариною Легейдою в серпні 2024 року він відзначив третю річницю шлюбу. У зв'язку з цим Аліна Доротюк запитала, чи не планує родина поповнення в найближчому майбутньому.

"Ти згадував в одному з інтерв'ю, що мрієш про розширення сім'ї, але ви будете займатися цим після перемоги. Війна - це процес довготривалий. Може, вже працюєте над цим?" - запитала журналістка.

"Ніхто не знає, як це станеться. Побачимо, побачимо. Хотілося б", - зазначив з посмішкою на обличчі Сова.

Також він зазначив, що мріє про те, щоб створити з друзями власний проєкт.

"Хочеться зняти кіно, на даному етапі хоча б трейлер або тизер, бо є деякі думки. І хотілося б за кордон. Хотілося б або по Україні якусь подорож днів на 14, просто побути або біля моря, або в горах", - зазначив Сова.

Нагадаємо, Дмитро Сова вже 3 роки перебуває у шлюбі з акторкою Дашею Легейдою - зіркою серіалів "Кріпосна", "Доньки-матері", "Артистка". Пара одружилася 21 серпня 2021 року.

В одному зі своїх інтерв'ю 41-річний Сова вже говорив, що дуже хоче дітей, проте зараз не надто вдалий час для цього. Річ у тім, що актор служить у ЗСУ і відповідно дуже рідко буває вдома. Тому він не зможе приділяти багато часу новонародженому малюку.

У квітні 2024 року його дружина зізналася, що Сова ще не був у відпустці.

Зазначимо, що Дмитро Сова після початку повномасштабного вторгнення був у 7-й бригаді тактичної авіації (Повітряні Сили), потім його перевели в сухопутні війська, він був у роті ударних безпілотних комплексів. А потім до Києва - його перевели в Перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ.

Даша Легейда та Дмитро Сова (фото: instagram.com/daryaleheida)