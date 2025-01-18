"С каким лицом тебе возвращаться": FIЇNKA осудила певца, который подался на Нацотбор в другой стране

Что говорит FIЇNKA

По мнению артистки, сейчас исполнители не имеют морального права выступать от другой страны. Она подчеркивает, что в данный момент, во время полномасштабной российско-украинской войны, "все должно делаться от Украины и для Украины".

"Я от себя говорю. Сейчас все, что делается, должно делаться от Украины и для Украины. А больше вопросов никаких не может быть. И даже если ты хочешь там строить карьеру или еще что-то, с каким лицом тебе возвращаться в Украину, я не знаю. Это уже так же на его совести, на его понимании. Для меня это непонятные вещи", - объясняет она.

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Что известно об участии TESLENKO в Нацотборе

Накануне артист заявил, что снимает свою кандидатуру в борьбе за 10-е место в финале Нацотбора. Позже стало известно, что он собирается стать конкурсантом мероприятия, но от другой страны.

В своем заявлении певец отмечал, что его песня "наполнена украинскими мотивами и духом страны". Таким образом, исполнитель хочет "усилить присутствие украинцев" на масштабном мероприятии.

Также Александр добавлял, что с детства мечтал выступить на "Евровидении". Но в силу обстоятельств теперь попытается сделать это от другой страны, "сохраняя украинскую душу".

"Для меня "Евровидение" всегда было мечтой с детства. Да, я мечтал представлять Украину, но, учитывая обстоятельства, попробую сделать это от другой страны. Но с сохранением нашей души. Это непросто, но я верю, что мои мечты должны осуществиться", - делился артист.

Александр Тесленко (фото: instagram.com/teslenkoofficial)

Почему TESLENKO снял свою кандидатуру

Певец заявлял, что может так сделать, если в шортлист нацотбора попадет певец Enleo, который продолжает слушать российские песни даже во время полномасштабной войны.

Продюсер Александра, Александр Крижевич, также заявил в соцсетях, что после лет российской агрессии нельзя молчать о проблеме прослушивания музыки врага в Украине.

В итоге ни Тесленко, ни Enleo не оказались в шортлисте Нацотбора. За последнего десятого финалиста голосовали в "Дії", и им стала именно FIЇNKA.

Исполнительница также прокомментировала финансовую составляющую участия в Нацотборе. Она отметила, что, в отличие от "Евровидения", которое требует значительных финансовых вливаний, участие в Нацотборе "не является чем-то слишком заоблачным, чего не может себе позволить человек".

FIЇNKA, как известно, будет бороться за возможность представлять Украину на "Евровидении-2025" с песней "Культура".