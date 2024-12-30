Після скандалу на Нацвідборі. TESLENKO може поїхати на Євробачення, але не від України

Один з учасників Національного відбору на Євробачення-2025, співак TESLENKO (справжнє ім'я - Олександр Тесленко), який заявив, що знімає свою кандидатуру в боротьбі за 10-те місце у фіналі Нацвідбору , приголомшив новиною, що все-таки може поїхати на конкурс. Щоправда, як конкурсант від іншої країни.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Сьогодні він вийшов у Stories і написав, що пройшов у лонглист Нацвідбору в Сан-Марино.

"Друзі, ми хотіли тримати це в таємниці, але ви вже знаєте, наша заявка пройшла в лонглист Нацвідбору в Сан-Марино! Наш трек сповнений українськими мотивами та духом країни. І ми хочемо посилити присутність українців на Євробаченні", - написав артист.

Свій вчинок співак пояснив тим, що з дитинства мріяв виступити на цьому пісенному конкурсі.

"Для мене Євробачення завжди було мрією з дитинства. Так, я мріяв представляти Україну, але, зважаючи на обставини, спробую зробити це від іншої країни. Але зі збереженням нашої душі. Це непросто, але я вірю, що мої мрії мають здійснитися", - зазначив він.

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Артист також привітав усіх із Новим роком і побажав, щоб у кожного збувалися мрії.

Нагадаємо, Олександр Тесленко спочатку заявив, що може зняти свою кандидатуру, якщо до шортлиста потрапить співак Enleo, який попався на любові до російської музики.

Продюсер Тесленка Олександр Крижевич зробив публічну заяву у своєму Instagram у п'ятницю, 20 грудня, після масованого ракетного удару по Києву. Він зазначив, що не можна після майже трьох років повномасштабної війни замовчувати проблему прослуховування молоддю російської музики.

До слова, музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль також прокоментувала скандал з Enleo.

Ані TESLENKO, ані Enleo не потрапили до шортлиста Нацвідбору. Однак за останнього, десятого фіналіста можуть проголосувати телеглядачі в Дії.

Повний перелік фіналістів оголосять до 17 січня 2025 року. А фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного шоу.

Що відомо про TESLENKO

Тесленко народився та виріс у Дніпрі. Свою музичну кар'єру розпочав наприкінці 2022 року. Його дебютний альбом "Хімія" стартував із третьої позиції в чартах альбомів Apple Music.

Він брав участь у двох сезонах "Голосу країни", був запрошеним співаком шоу "Танці з зірками", де він також співав з артисткою KOLA.