Учасниця Нацвідбору розкрила правду про те, як Тіна Кароль поводить себе поза камерами

Співачка FIЇNKA, яка стала 10-ю фіналісткою Нацвідбору на Євробачення, розповіла, чи правда, що Тіна Кароль в реальному житті може бути суворою. Існують чутки, що зірка нібито прискіплива та навіть "тиранічна".

В інтерв'ю РБК-Україна FIЇNKA розкрила правду про Кароль та зізналася, чи лякали її чутки про так звану суворість Тіни.

Чи правда, що у Кароль важкий характер

За словами FIЇNKA, вона готова до того, що Тіна буде дуже суворою та уважною до деталей на Нацвідборі. Співачка пояснює це просто - чітка робота набагато ефективніша.

Втім, Ірина не помітила, що Кароль якось погано вчиняла та підтверджувала чутки своїми вчинками. Тіна здалася FIЇNKA дуже милою.

"Мені так комфортніше працювати. Не дуже подобається, коли все на швидку руку, аби було. Мені більше подобається чіткість в роботі, щоб ми знали, що ми робимо, за що беремося. Якщо вона буде ставити якісь конкретні цілі, задачі, то мені прям супер, все буде швидше робитися. Тим більше, що всі в Києві, а я в Івано-Франківську, то коли я приїжджатиму, часу буде небагато. Тому якщо Тіна сувора, то ми з нею спрацюємося. Але вона така мила, усміхнена, все було добре", - розповіла співачка.

Відома співачка висловилася про Тіну Кароль (фото: instagram.com/fiinka_official)

Окрім цього, FIЇNKA відповіла, чи помітила вона різницю між роботою Кароль та Дмитра Шурова, який був продюсером Нацвідбору на Євробачення-2023, де співачка брала участь.

"Наразі більше вимог. Мені здається, що Тіна більш скрупульозно відноситься. Але в кожного просто свій смак. Вони абсолютно різні люди, абсолютно різний підхід. Але я не можу порівнювати, бо було наразі одне прослуховування, саме коли я з Тіною спілкувалася наживо", - розповіла Ірина.

"І вона так хвилюється за все. Вона хоче, щоб нам і комфортно було, і добре, і тепло, і щоб ми не забули нічого, і не хвилювалися, і нагадати за все. В принципі, Дмитро хвилювався за нас теж. Але ж кажу, це різні люди, різні підходи. Я вже зможу дати оцінку пізніше", - резюмувала вона.

FIЇNKA на Нацвідборі - що відомо

Співачка вже вдруге бере участь в конкурсі, на якому визначають, хто представлятиме Україну на Євробаченні. У Нацвідборі, який відбувався у 2022 році, FIЇNKA виступала з піснею "Довбуш". Але тоді перемогу та можливість виступити на світовому конкурсі отримали TVORCHI.

Цього року співачка подалася на Нацвідбір та вже стала 10-ю фіналісткою за результатами голосування українців. FIЇNKA представила пісню "Культура", якою хочу донести важливість збереження ідентичності та єдності.