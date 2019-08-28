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Юная дочь Елены Кравец стала моделью: потрясающие фото

STYLERПерсоны    28.08.2019 - 15:38
Юная дочь Елены Кравец стала моделью: потрясающие фото
Елена Кравец (фото: facebook.com kvartal95)

16-летняя Мария Кравец приняла участие в фотосессии

Елена Кравец, которая недавно взорвала танцпол третьего сезона Танцев со звездами, может гордиться подросшей дочерью Марией - 16-летняя девушка попробовала себя в качестве модели. Снимки из фотосессии для бренда модной одежды девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Мария Кравец позирует в разных нарядах - платье-балахоне черного цвета, красном приталенном платье с поясом и разрезом, в голубом комбинезоне и других нарядах.

Юная дочь Елены Кравец стала моделью: потрясающие фото

Мария Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

В качестве локации для съемки было выбрано кафе, напоминающее по своему оформлению лондонский городской пейзаж.

Юная дочь Елены Кравец стала моделью: потрясающие фото

Мария Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

У Елены Кравец трое детей - старшая Мария родилась в 2003 году, а в 2016 году семья актрисы и ее супруга Сергея пополнилась двойняшками - Иваном и Екатериной.

Мария Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Стоит отметить, что недавно Елена Кравец рассказала, что ее дочь Маша уже давно занимается танцами и с пониманием отнеслась к решению актрисы принять участие в танцевальном шоу.

Пользователи сети восхищаются красотой юной девушки, отмечая, что Маша очень похожа на маму, но со "своей изюминкой".

  • Какая красивая Маша, ты очень похожа на маму.
  • Как похожа на маму! Но есть и своя изюминка!
  • Вся в маму.
  • Маша, Вы очень красивая. Вам нужно быть актрисой.

Юная дочь Елены Кравец стала моделью: потрясающие фотоЮная дочь Елены Кравец стала моделью: потрясающие фото

Скрин: instagram.com/ma_kravets

К слову, ранее мы писали о фаворитах первого отборочного дня Танцев со звездами 2019.

Также сообщалось, что на Танцах со звездами вспыхнул грандиозный скандал скандал из-за странного чувства юмора судьи шоу Влада Ямы.

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