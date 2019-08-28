Юная дочь Елены Кравец стала моделью: потрясающие фото

Елена Кравец (фото: facebook.com kvartal95)

16-летняя Мария Кравец приняла участие в фотосессии

Елена Кравец, которая недавно взорвала танцпол третьего сезона Танцев со звездами, может гордиться подросшей дочерью Марией - 16-летняя девушка попробовала себя в качестве модели. Снимки из фотосессии для бренда модной одежды девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Мария Кравец позирует в разных нарядах - платье-балахоне черного цвета, красном приталенном платье с поясом и разрезом, в голубом комбинезоне и других нарядах.

Мария Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

В качестве локации для съемки было выбрано кафе, напоминающее по своему оформлению лондонский городской пейзаж.

Мария Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

У Елены Кравец трое детей - старшая Мария родилась в 2003 году, а в 2016 году семья актрисы и ее супруга Сергея пополнилась двойняшками - Иваном и Екатериной.

Мария Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Стоит отметить, что недавно Елена Кравец рассказала, что ее дочь Маша уже давно занимается танцами и с пониманием отнеслась к решению актрисы принять участие в танцевальном шоу.

Пользователи сети восхищаются красотой юной девушки, отмечая, что Маша очень похожа на маму, но со "своей изюминкой".

Какая красивая Маша, ты очень похожа на маму.

Как похожа на маму! Но есть и своя изюминка!

Вся в маму.

Маша, Вы очень красивая. Вам нужно быть актрисой.

Скрин: instagram.com/ma_kravets

К слову, ранее мы писали о фаворитах первого отборочного дня Танцев со звездами 2019.

Также сообщалось, что на Танцах со звездами вспыхнул грандиозный скандал скандал из-за странного чувства юмора судьи шоу Влада Ямы.