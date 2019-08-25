Я понимаю, насколько это сложно: Кравец сделала интересное заявление о дочери

Танцы со звездами 2019 - Кравец сделала интересное заявление (фото: kvartal95.com)

Елена Кравец рассказала, как ее дочь отреагировала на участие в "Танцах со звездами"

Елена Кравец – мать трех детей, талантливая комедийная актриса и новая участница легендарного шоу – "Танцы со звездами". Артистка студии "Квартал 95" призналась, как в семье отреагировали на ее решение принять участие в проекте и как она готовилась к шоу. Об этом сообщает пресс-служба телеканала 1+1.

Старшая дочь Елены Кравец – Маша – давно танцует. Актриса призналась, что дочь с пониманием отнеслась к решению мамы участвовать в шоу.

"Мама, ну согласилась и согласилась", – ее комментарий (смеется). Она хорошо понимает, что меня ждет. Я и сама видела, как выпали из жизни Вова Зеленский и Женя Кошевой, также общалась с Игорем Ласточкиным и Надей Дорофеевой. Поэтому я понимаю, насколько это сложно", - признается Кравец.

Артистка призналась, что несмотря на большой танцевальный опыт ее дочери, поучиться у нее она не сможет, так как Маша занимается другими видами танцев.

"Это я ее буду учить! Да и она больше по хип-хопу, джаз-фанку, а это я и сама могу (смеется)", - признается артистка.

Танцы со звездами 2019 - Кравец сделала интересное заявление (фото: instagram.com/lennykravets)

Кравец призналась, что перед тем, как участвовать в шоу она с 6 до 8 лет состояла в танцевальном ансамбле, но после этого регулярной практики у нее не было. Актриса рассказала, что отвела свою дочь в танцевальную студию, где и сама взяла несколько уроков.

"Да, у нее были незначительные попытки в школе, но в танцевальную студию отвела ее я. До этого я и сама посетила там несколько занятий – и мне очень понравилось. Так началась Машина любовь к танцу, которая длится уже восемь лет", - добавила звезда.

Напомним, что ранее дочь Елены Кравец в стильном наряде восхитила красотой.