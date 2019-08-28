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Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

STYLERТелешоу    28.08.2019 - 11:19
Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал
Надежда Матвеева обиделась на Влада Яму (коллаж РБК-Украина)

Участница Танцев со звездами 2019 Надежда Матвеева обиделась на Влада Яму из-за поста в Instagram

На шоу Танцы со звездами 2019 разгорается первый скандал. Причиной стал пост судьи шоу Влада Ямы, в котором он предложил избрать среди участников 1 выпуска 3 сезона проекта на 1+1 звездного участника, который должен получить "Кубок Дмитрия Комарова" за худшее выступление.

В своем посте в Instagram Влад Яма опубликовал фото трех участников, которые во время первого прямого эфира Танцев со звездами набрали наименьшее количество баллов. Среди них певец Дзидзьо, актер Михаил Кукуюк и ведущая Надежда Матвеева.

"Итак, как и обещал, опрос - перед вами (Влад Яма пообещал опубликовать опрос во время прямого эфира на 1+1 - ред.). Кто из уважаемых звезд, по вашему мнению, по результатам первой недели (!) должен получить "Кубок Дмитрия Комарова"?.. Ответ (цифру) пишите в комментариях", - написал профессиональный танцор.

Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Участники Танцев со звездами-претенденты на "Кубок Дмитрия Комарова" по версии Влада Ямы (instagram.com/vladyama_official)

На эту публикацию одной из первых отреагировала именно Матвеева.

"Уважаемый судья Танцев со звездами Влад Яма сначала поставил нашей паре самую низкую оценку (и я отметила в прямом эфире, что считаю это справедливым, ибо несовершенно станцевала). Потом у себя на страничке Влад устроил "шуточный" опрос относительно способностей некоторых участников. И этого я, как не странно, не поняла!" - Матвеева написала в Instagram.

Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Надежда Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Также телеведущая обратилась к своим подписчикам.

"Как считаете, Влад Яма таким образом пытается мотивировать меня к лучшим танцам, или хочет быстрее лишить Танцы со звездами такого увальня (по его мнению) как я? Или ваш вариант", - отметила участница шоу.

Пользователи в социальных сетях в подавляющем большинстве считают, что Яма "перегнул палку" своим опросом.

  • Гумор ми розуміємо, і посміятися любимо, але, можливо, опитування не зайшло, бо зірки тільки починають танцювати? Вони дуже стараються, не у кожного виходить... Владе, ми вас дуже любимо. Краще підтримайте їх, будьте добріші. Як колись. А посміятися ми зможемо з ваших завжди влучних жартів і гостреньких коментарів Катерини.
  • Надежда, Вы очень добрый и светлый человек. А то, что он пишет, не делает ему чести. Мы за Вас болеем.
  • Влад Яма считает себя "великим судьей". Вспомните, как он обижал Лесю, это как минимум неэтично делать, то что он делает, не по мужски, а где уважение? Можно указать на ошибку и недочеты с толерантностью, а не ехидством. А Вы, Надя, большая молодец, горжусь Вами, и еще. Собаки лают , а караван идет.

Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Скриншот комментариев

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Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Скриншот комментариев

Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Скриншот комментариев

Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Скриншот комментариев

Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Скриншот комментариев

Напомним, что одна из фавориток проекта Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 сделала откровенное заявление во время прямого эфира.

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