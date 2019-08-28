Кубок Дмитрия Комарова: на Танцах со звездами назревает первый скандал

Надежда Матвеева обиделась на Влада Яму (коллаж РБК-Украина)

Участница Танцев со звездами 2019 Надежда Матвеева обиделась на Влада Яму из-за поста в Instagram

На шоу Танцы со звездами 2019 разгорается первый скандал. Причиной стал пост судьи шоу Влада Ямы, в котором он предложил избрать среди участников 1 выпуска 3 сезона проекта на 1+1 звездного участника, который должен получить "Кубок Дмитрия Комарова" за худшее выступление.

В своем посте в Instagram Влад Яма опубликовал фото трех участников, которые во время первого прямого эфира Танцев со звездами набрали наименьшее количество баллов. Среди них певец Дзидзьо, актер Михаил Кукуюк и ведущая Надежда Матвеева.

"Итак, как и обещал, опрос - перед вами (Влад Яма пообещал опубликовать опрос во время прямого эфира на 1+1 - ред.). Кто из уважаемых звезд, по вашему мнению, по результатам первой недели (!) должен получить "Кубок Дмитрия Комарова"?.. Ответ (цифру) пишите в комментариях", - написал профессиональный танцор.

Участники Танцев со звездами-претенденты на "Кубок Дмитрия Комарова" по версии Влада Ямы (instagram.com/vladyama_official)

На эту публикацию одной из первых отреагировала именно Матвеева.

"Уважаемый судья Танцев со звездами Влад Яма сначала поставил нашей паре самую низкую оценку (и я отметила в прямом эфире, что считаю это справедливым, ибо несовершенно станцевала). Потом у себя на страничке Влад устроил "шуточный" опрос относительно способностей некоторых участников. И этого я, как не странно, не поняла!" - Матвеева написала в Instagram.

Надежда Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Также телеведущая обратилась к своим подписчикам.

"Как считаете, Влад Яма таким образом пытается мотивировать меня к лучшим танцам, или хочет быстрее лишить Танцы со звездами такого увальня (по его мнению) как я? Или ваш вариант", - отметила участница шоу.

Пользователи в социальных сетях в подавляющем большинстве считают, что Яма "перегнул палку" своим опросом.

Гумор ми розуміємо, і посміятися любимо, але, можливо, опитування не зайшло, бо зірки тільки починають танцювати? Вони дуже стараються, не у кожного виходить... Владе, ми вас дуже любимо. Краще підтримайте їх, будьте добріші. Як колись. А посміятися ми зможемо з ваших завжди влучних жартів і гостреньких коментарів Катерини.

Надежда, Вы очень добрый и светлый человек. А то, что он пишет, не делает ему чести. Мы за Вас болеем.

Влад Яма считает себя "великим судьей". Вспомните, как он обижал Лесю, это как минимум неэтично делать, то что он делает, не по мужски, а где уважение? Можно указать на ошибку и недочеты с толерантностью, а не ехидством. А Вы, Надя, большая молодец, горжусь Вами, и еще. Собаки лают , а караван идет.

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Напомним, что одна из фавориток проекта Елена Кравец на Танцы со звездами 2019 сделала откровенное заявление во время прямого эфира.