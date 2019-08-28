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Юна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фото

STYLERПерсони    28.08.2019 - 15:38
Юна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фото
Олена Кравець (фото: facebook.com kvartal95)

16-річна Марія Кравець взяла участь у фотосесії

Олена Кравець, яка нещодавно підірвала танцпол третього сезону Танців з зірками, може пишатися своєю старшою донькою Марією - 16-річна дівчина спробувала себе в якості моделі. Знімки з фотосесії для бренду модного одягу дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Марія Кравець позує в різних вбраннях - сукні-балахоні чорного кольору, червоній приталеній сукні з поясом і розрізом, у блакитному комбінезоні та інших нарядах.

Юна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фото

Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

В якості локації для зйомки було обрано кафе, що нагадує за своїм оформленням лондонський міський пейзаж.

Юна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фото

Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

У Олени Кравець троє дітей - старша Марія народилася в 2003 році, а в 2016 році сім'я актриси і її чоловіка Сергія поповнилася двійнятами - Іваном і Катериною.

Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Варто відзначити, що нещодавно Олена Кравець розповіла, що її дочка Маша вже давно займається танцями і з розумінням поставилася до рішення актриси взяти участь у танцювальному шоу.

Користувачі мережі захоплюються красою юної дівчини, відзначаючи, що Маша дуже схожа на маму, але зі своєю "родзинкою".

  • Яка гарна Маша, ти дуже схожа на маму.
  • Як схожа на маму! Але є й своя родзинка!
  • Вся в маму.
  • Маша, Ви дуже красива. Вам потрібно бути актрисою.

Юна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фотоЮна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фото

Скрін: instagram.com/ma_kravets

До речі, раніше ми писали про фаворитів першого відбіркового дня Танців з зірками 2019.

Також повідомлялося, що на Танцях з зірками спалахнув грандіозний скандал скандал через дивакувате почуття гумору судді шоу Влада Ями.

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