Юна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фото

Олена Кравець (фото: facebook.com kvartal95)

16-річна Марія Кравець взяла участь у фотосесії

Олена Кравець, яка нещодавно підірвала танцпол третього сезону Танців з зірками, може пишатися своєю старшою донькою Марією - 16-річна дівчина спробувала себе в якості моделі. Знімки з фотосесії для бренду модного одягу дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Марія Кравець позує в різних вбраннях - сукні-балахоні чорного кольору, червоній приталеній сукні з поясом і розрізом, у блакитному комбінезоні та інших нарядах.

Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

В якості локації для зйомки було обрано кафе, що нагадує за своїм оформленням лондонський міський пейзаж.

Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

У Олени Кравець троє дітей - старша Марія народилася в 2003 році, а в 2016 році сім'я актриси і її чоловіка Сергія поповнилася двійнятами - Іваном і Катериною.

Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Варто відзначити, що нещодавно Олена Кравець розповіла, що її дочка Маша вже давно займається танцями і з розумінням поставилася до рішення актриси взяти участь у танцювальному шоу.

Користувачі мережі захоплюються красою юної дівчини, відзначаючи, що Маша дуже схожа на маму, але зі своєю "родзинкою".

Яка гарна Маша, ти дуже схожа на маму.

Як схожа на маму! Але є й своя родзинка!

Вся в маму.

Маша, Ви дуже красива. Вам потрібно бути актрисою.

Скрін: instagram.com/ma_kravets

До речі, раніше ми писали про фаворитів першого відбіркового дня Танців з зірками 2019.

Також повідомлялося, що на Танцях з зірками спалахнув грандіозний скандал скандал через дивакувате почуття гумору судді шоу Влада Ями.