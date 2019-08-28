Юна донька Олени Кравець стала моделлю: приголомшливі фото

16-річна Марія Кравець взяла участь у фотосесії
Олена Кравець, яка нещодавно підірвала танцпол третього сезону Танців з зірками, може пишатися своєю старшою донькою Марією - 16-річна дівчина спробувала себе в якості моделі. Знімки з фотосесії для бренду модного одягу дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Марія Кравець позує в різних вбраннях - сукні-балахоні чорного кольору, червоній приталеній сукні з поясом і розрізом, у блакитному комбінезоні та інших нарядах.
Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)
В якості локації для зйомки було обрано кафе, що нагадує за своїм оформленням лондонський міський пейзаж.
Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)
У Олени Кравець троє дітей - старша Марія народилася в 2003 році, а в 2016 році сім'я актриси і її чоловіка Сергія поповнилася двійнятами - Іваном і Катериною.
Марія Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)
Варто відзначити, що нещодавно Олена Кравець розповіла, що її дочка Маша вже давно займається танцями і з розумінням поставилася до рішення актриси взяти участь у танцювальному шоу.
Користувачі мережі захоплюються красою юної дівчини, відзначаючи, що Маша дуже схожа на маму, але зі своєю "родзинкою".
Скрін: instagram.com/ma_kravets
До речі, раніше ми писали про фаворитів першого відбіркового дня Танців з зірками 2019.
Також повідомлялося, що на Танцях з зірками спалахнув грандіозний скандал скандал через дивакувате почуття гумору судді шоу Влада Ями.