Войдет в историю Танцев со звездами: Кравец ошеломила танцем-освобождением (видео)

Елена Кравец и Макс Леонов на шоу Танцы со звездами 2019 (Фото: скриншот)

Елена Кравец и Макс Леонов исполнили на шоу Танцы со звездами 2019 танец фокстрот

Танцы со звездами 2019 1 выпуск, который прошел 25 августа на канале 1+1, подарил зрителям незабываемые и яркие номера, некоторые из которых открыли звезд с неожиданной стороны. На популярном шоу актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец показала себя в непривычном образе.

Чувственный танец фокстрот под песню Adele "Someone like you" с партнером Максом Леоновым - вице-чемпионом мира в латиноамериканской программе танцев - никого не оставил равнодушным. Судьи оценили номер в 24 балла.

"Этот танец мы сознательно оставили на самый финал, потому что это - как винешка на торте", - признался ведущий Юрий Горбунов и добавил, что суперзвезда 95 Квартала Елена Кравец готова "открыть и показать себя такую, какую прятала за маской комика долгие 20 лет".

Также он выразил уверенность, что этот танец войдет в историю Танцев со звездами.

Как призналась 42-летняя Кравец, танцевальный номер на шоу позволил ей показать себя "без купюр".

Танцы со звездами 2019 - Елена Кравец и Макс Леонов (Фото: скриншот)

"Я, как и любой другой человек, тоже могу быть грустной, мне тоже бывает плохо и больно. Танцы для меня сегодня - это освобождение", - сказала артистка.

Также Кравец высоко оценила мастерство Леонова - своего партнера по танцполу: "Он меня всегда хвалит, это кошмар. Я же вижу себя в зеркале - руки-крюки..."

В свою очередь Макс рассказал, что Лена "в отличие от ее образа в телевизоре очень чувственная, глубокая, и я хочу, чтобы все ее увидели такой".

Номер началася с того, что Кравец в воздушном платье с "косой Тимошенко" сидит перед зеркалом гримерного столика, кругом фотографии с выступлений "Квартала", а по телевизору показывают кадры с инаугурации Владимира Зеленского. Актриса снимает свою накладную косу и начинает кружиться в танце под чувственную музыку. К ней присоединяется Леонов, и пара парит в вихре грации и звуков.

После выступления зрители осыпали танцоров долгими аплодисментами, а судьи высоко оценили номер.

Танцы со звездами 2019 - Елена Кравец и Макс Леонов (Фото: скриншот)

Всемирно известный хореограф Франсиско Гомес пожелал, чтобы Кравец не боялась себя раскрыть и добавил, что ему очень понравилась красота ее танца. Он дал паре 7 баллов.

Король бального танца Влад Яма напомнил, что в прошлом году Елена спрашивала у него совет - принималь ли участие в шоу, и тогда он не рекомендовал это делать. Но сейчас Кравец пришла на Танцы со звездами по собственной инициативе, и в итоге все получилось великолепно. Его оценка - 8 баллов.

Прима-балерина Екатерина Кухар похвалила Кравец и Леонова, высказалась относительно освобождения от комедийного образа, и дала им 9 баллов.

Танцы со звездами 2019 - Елена Кравец и Макс Леонов (Фото: скриншот)

Победитель Танцы со звездами 2018 Игорь Ласточкин встретил пару на балконе восхищенными отзывами и напомнил, что на Лиге смеха Кравец уже становилась участницей Танцев. Так Лена призналась, что сегодня сбылась одна ее мечта, и будет пробовать осуществлять и другие.

Танцы со звездами 2019 - Елена Кравец и Макс Леонов танцевали фокстрот под песню Adele "Someone like you" (Видео: YouTube / Танці з зірками)

Ранее мы писали о том, что участница шоу Танцы со звездами 2019 Елена Кравец сделала интересное заявление о дочери.