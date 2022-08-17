Выводим жирные пятна с одежды без стирки: ну очень простой способ!
Вывести жирные пятна с одежды бывает сложновато, особенно, если они застарелые. Часто даже после стирки в "жестком" режиме стиральной машины пятна остаются на наших вещах.
Что делать, чтобы секция в шкафу "для дома, уборки, ремонта" не увеличивалась - читайте ниже в материале Styler.
Возьмем, к примеру, джинсы, которые мы можем замазать жиром из пиццы, хот-дога или другой вкусной еды.
Чтобы избавиться от пятна, нам понадобится:
- сода
- ложечка (палочка) для нанесения
- бумажная салфетка
- утюг
Инструкция:
Нанесите соду на пятно с помощью ложечки.
Приложите салфетку и подержите несколько секунд на пятне горячий утюг.
Уберите соду с помощью салфетки.
Вуаля! Пятна как и не было!
Важно: перед тем, как применять утюг, протестируйте ткань, выдержит ли она такую нагрузку. Приложите утюг к какой-то неочевидной части одежды - внутри, на подкладке. Если ткань хорошо реагирует, этот способ для удаления пятен подходит.
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