Три супертрюка, чтобы отчистить посуду от застарелого нагара
Оказывается, чтобы очистить кастрюли и сковородки от нагара, даже устаревшего, не надо ничего драть металлической щеткой или тратиться на дорогущие средства. Держите три суперспособа, чтобы без труда добиться блеска вашей металлической посуды.
Об этом подробно - в материале Styler ниже.
Вам поможет хозяйственное мыло
Возьмите брусок 72%-го хозяйственного мыла. Натрите половину на крупную терку.
Бросьте мыло в большую кастрюлю, проварите немного, чтобы оно растворилось. Поместите дном вниз нашу грязную посуду и проварите ее в растворе 30-40 минут.
Когда вы вынете посуду, ее останется только протереть - она будет чиста от накипи.
Уксус, лимонная кислота и салфетка
Смешайте в пульверизаторе стакан уксуса и чайную ложку лимонной кислоты. Перемешайте.
Положите на дно грязной кастрюли бумажную салфетку и сбрызните уксусом. Оставьте на 20 минут.
Вы увидите, что вся грязь прилипнет к салфетке, а дно посуды останется только протереть.
Горчичный порошок и вода
Для этого способа не надо выжидать, но придется немного потереть.
Посыпьте порошком дно нашей посуды, сбрызните водой.
Возьмите губку и потрите жесткой частью дно кастрюли или сковородки. Грязь будет отставать очень легко.
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