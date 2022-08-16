Как починить липучку на обуви или одежде за 1 минуту: рабочий лайфхак

Все еще выбрасываете детские сандалии, свои кроссовки или куртки, в которых "исхудались" липучки и перестали держать? Действительно, ремонт изделия порой дороже, чем покупка нового.

Предлагаем вместе со Styler попробовать отремонтировать липучку в два счета и за "три копейки". Суперспособ смотрите ниже в материале.

Многие в попытке спасти обувь, чтобы "дотянула" до конца лета, состригают ворсистую часть липучки. Это может помочь, но ненадолго. Починить липучку можно... при помощи спичек.

Как за минуту вернуть липучке жизнь

Возьмите спички (или зажигалку).

Аккуратно проведите огнем по части липучки, которая с крючками.

Снова пользуйтесь изделием!

Как работает способ

Часто липучка перестает держаться из-за того, что сторона с зубчиками-зацепами забилась разного рода ворсинками. При помощи огня мы их сжигаем и липучка снова становится рабочей.

Учитывая, что коробок спичек можно купить за 1,5 грн в ближайшем киоске, этот способ еще и бюджетный.