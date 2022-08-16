Как починить липучку на обуви или одежде за 1 минуту: рабочий лайфхак
Все еще выбрасываете детские сандалии, свои кроссовки или куртки, в которых "исхудались" липучки и перестали держать? Действительно, ремонт изделия порой дороже, чем покупка нового.
Предлагаем вместе со Styler попробовать отремонтировать липучку в два счета и за "три копейки". Суперспособ смотрите ниже в материале.
Многие в попытке спасти обувь, чтобы "дотянула" до конца лета, состригают ворсистую часть липучки. Это может помочь, но ненадолго. Починить липучку можно... при помощи спичек.
Как за минуту вернуть липучке жизнь
- Возьмите спички (или зажигалку).
- Аккуратно проведите огнем по части липучки, которая с крючками.
Снова пользуйтесь изделием!
Как работает способ
Часто липучка перестает держаться из-за того, что сторона с зубчиками-зацепами забилась разного рода ворсинками. При помощи огня мы их сжигаем и липучка снова становится рабочей.
Учитывая, что коробок спичек можно купить за 1,5 грн в ближайшем киоске, этот способ еще и бюджетный.
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