Простой до гениального способ заточить тупую терку: всего несколько движений

Когда терка начинает плохо справляться с измельчением даже мягких продуктов, не стоит спешить ее выбрасывать и покупать новую. Ведь дать девайсу вторую жизнь может простой до гениального лайфхак.

Как заострить терку несколькими движениями - читайте ниже в нашем материале Styler.

Для этого нам понадобится фольга. Обычная бытовая фольга, которая продается в каждом магазине в рулонах.

Способ заточки:

Возьмите кусок фольги.

Сомните его в произвольный шарик.

Натрите фольгу на терке, чтобы задействовать максимально каждый зубчик.

Вуаля! Наша терка снова острая.

Как еще использовать фольгу в быту?

Для улучшения сигнала WI-FI роутера

Поможет отмыть ложки вилки в посудомойке

Защитит ключи автомобиля

Поможет заострить ножницы

Белье быстрее отглаживается

Мебель можно передвинуть без следов и царапин на полу

Заменит стилус для сенсорного экрана

Поможет очистить драгоценности

Подробнее о каждом из этих способов вы можете почитать здесь.