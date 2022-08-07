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Простой до гениального способ заточить тупую терку: всего несколько движений

Новина українською →
Воскресенье 07 августа 2022 09:56
Простой до гениального способ заточить тупую терку: всего несколько движений Фото: как заострить терку простым способом (freeepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда терка начинает плохо справляться с измельчением даже мягких продуктов, не стоит спешить ее выбрасывать и покупать новую. Ведь дать девайсу вторую жизнь может простой до гениального лайфхак.

Как заострить терку несколькими движениями - читайте ниже в нашем материале Styler.

Для этого нам понадобится фольга. Обычная бытовая фольга, которая продается в каждом магазине в рулонах.

Способ заточки:

  • Возьмите кусок фольги.
  • Сомните его в произвольный шарик.
  • Натрите фольгу на терке, чтобы задействовать максимально каждый зубчик.

Простой до гениального способ заточить тупую терку: всего несколько движений

Вуаля! Наша терка снова острая.

Как еще использовать фольгу в быту?

  • Для улучшения сигнала WI-FI роутера
  • Поможет отмыть ложки вилки в посудомойке
  • Защитит ключи автомобиля
  • Поможет заострить ножницы
  • Белье быстрее отглаживается
  • Мебель можно передвинуть без следов и царапин на полу
  • Заменит стилус для сенсорного экрана
  • Поможет очистить драгоценности

Подробнее о каждом из этих способов вы можете почитать здесь.

Ранее мы писали, как просто и быстро заточить нож мясорубки.

Также специалисты рассказали о гениальные способы быстро убрать в доме.

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