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Виводимо жирні плями з одягу без прання: ну дуже простий спосіб!

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Середа 17 серпня 2022 13:33
Виводимо жирні плями з одягу без прання: ну дуже простий спосіб! Фото: Як вивести жирні плями з одягу без прання (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вивести жирні плями з одягу буває складнувато, особливо, якщо вони застарілі. Часто навіть після прання в "жорсткому" режимі пральної машини плями залишаються на наших речах.

Що робити, аби секція в шафі "для дому, прибирання, ремонту" не збільшувалася - читайте нижче в матеріалі Styler.

Візьмемо, до прикладу джинси, які ми можемо замастити жиром з піци, хот-догу чи іншої смачної їжі.

Щоб позбутися плями, нам знадобиться:

  • сода
  • ложечка (паличка) для нанесення
  • паперова серветка
  • праска

Інструкція:

Нанесіть соду на пляму за допомогою ложечки.

Виводимо жирні плями з одягу без прання: ну дуже простий спосіб!

Виводимо жирні плями з одягу без прання: ну дуже простий спосіб!

Прикладіть серветку та потримайте кілька секунд на плямі гарячу праску.

Виводимо жирні плями з одягу без прання: ну дуже простий спосіб!

Приберіть соду за допомогою серветки.

Вуаля! Плями як і не було!

Важливо: перед тим, як застосовувати праску, протестуйте тканину, чи витримає вона таке навантаження. Прикладіть праску до якоїсь неочевидної частини одягу - всередині, на підкладці. Якщо тканина добре реагує, цей спосіб для видалення плям підходить.

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