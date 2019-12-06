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Выплата субсидий в 2020 году: украинцам сообщили радостную новость

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 21:41
Выплата субсидий в 2020 году: украинцам сообщили радостную новость
Субсидии в Украине 2020 (фото: РБК-Украина)

Финансирование субсидий в новом году увеличится

Субсидии в Украине в январе-октябре 2019 получили 3706,4 тыс. домохозяйств, что на 39,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Кабмин решил выделить дополнительно 283 миллионов гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Гончаренко сообщил, что изначально Кабинет министров запланировал выделить 10 миллиардов гривен, но этой суммы не хватило. После чего, было принято решение увеличить финансирование субсидий.

Напомним, что в Министерстве социальной политики назвали средний размер субсидии. Так, в ноябре 2019 года в Украине субсидии получили около 3 миллионов домохозяйств. При этом средний размер выплат составил почти 1200 гривен.

Ранее сообщалось о том, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, в следующий отопительный сезон украинцы будут платить за отопление почти наполовину меньше, чем они платят в данный момент.

Глава государства подчеркнул, что его команда работает над тем, чтобы уже в этом отопительном сезоне украинцы платили меньше денег. Зеленский также казал, что снизить оплату за отопление позволит отдельная программа, над которой уже ведется активная работа.

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