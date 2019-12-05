Холодные батареи в квартире: как получить компенсацию

Куда жаловаться на холодные батареи в квартире (Коллаж РБК-Украина)

Холодные батареи - повод жаловаться и вызывать проверку

В квартирах украинцев после начала отопительного сезона не сразу появляется тепло, а вот в платежках уже указывается при этом оплата. Часто бывает так, что на улице уже морозы, а батареи все еще холодные или максимум – еле теплые. Юристы отмечают, что есть постановление Кабинета министров, в которым указано, что температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна соответствовать нормам.

А вот что делать потребителям, если эти нормы не соблюдаются? В некоторых случаях можно добиться того, чтобы не платить за услугу полностью, а в некоторых – при оплате коммунальных услуг положена скидка, пишут Vesti.

Компенсацию положена, если:

Через трое суток после начала отопительного сезона батареи холодные, а на улице средняя температура воздуха ниже +8 градусов. Скидка в таком случае – 3,3%.

Отопление включили, но батареи еле теплые, а в помещении воздуха намного ниже +18 градусов (в угловых комнатах ниже +20 градусов). За каждый пониженный градус положена скидка в размере 5% от размера ежемесячной оплаты.

Температура воздуха в помещении ниже +12 градусов (в угловых комнатах – ниже +14 градусов). В таком случае за отопление потребитель платить не обязан. Температура воздуха в коридорах, ванных комнатах и кухнях не учитывается, так как это нежилые помещения.

Как доказать право на компенсацию

Если в квартире температура ниже нормы, то нужно обратиться в обслуживающую компанию – районная служба ЖКХ, ОСМД. Либо на горячую линию города. Сделать это можно письменно или по телефону.

Обращение обязательно должно быть зарегистрировано и ему должны дать входящий номер. Стоит уточнить данные диспетчера, который принял жалобу, а также точное время, когда она была зарегистрирована. Эти данные могут понадобится в будущем.

После регистрации жалобы, комиссия должна приехать по указанному адресу в течении суток. Она должна провести проверку теплового счетчика и составить акт-претензию, в котором указать виды нарушений и сроки, в течении которых в квартире были нарушения температуры.

Также комиссия может в течении трех дней провести полный энергоаудит всего дома, чтобы выяснить, почему теплая температура воздуха в помещениях отсутствует или очень низкая.

Стоит учитывать, что компенсация насчитывается только с дня подачи заявления, независимо от того, сколько времени до этого в жилых помещениях отсутствовало тепло. Пересчет за период до подачи жалобы делать не будут.