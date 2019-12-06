ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Виплата субсидій в 2020 році: українцям повідомили радісну новину

STYLERЖиття    06.12.2019 - 21:41
Виплата субсидій в 2020 році: українцям повідомили радісну новину
Субсидії в Україні 2020 (фото: РБК-Україна)

Фінансування субсидій у новому році збільшиться

Субсидії в Україні у січні-жовтні 2019 отримали 3706,4 тис. домогосподарств, що на 39,3% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Кабмін вирішив виділити додатково 283 мільйонів гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко на своєму Telegram-каналі.

Гончаренко повідомив, що спочатку Кабінет міністрів запланував виділити 10 мільярдів гривень, але цієї суми не вистачило. Після чого, було прийнято рішення збільшити фінансування субсидій.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики назвали середній розмір субсидії. Так, у листопаді 2019 року в Україні субсидії отримали близько 3 мільйонів домогосподарств. При цьому середній розмір виплат становив майже 1200 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, в наступний опалювальний сезон українці будуть платити за опалення майже наполовину менше, ніж вони платять в даний момент.

Глава держави підкреслив, що його команда працює над тим, щоб вже в цьому опалювальному сезоні українці платили менше грошей. Зеленський також зауважив, що знизити оплату за опалення дозволить окрема програма, над якою вже ведеться активна робота.

Українців чекає приємний сюрприз з комуналкою: що зміниться Українцям повернули майже 800 млн грн боргу за лікарняні та декретні
Новини України субсідіївыплаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся