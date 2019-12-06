В Минфине гарантировали выплату субсидий украинцам этой зимой

Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Маркарова отметила, что в бюджете заложено достаточно средств

Субсидии украинским гражданами будут гарантированно выплачены этой зимой .Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова на часе вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам министра, в государственном бюджете на 2020 год заложено достаточно финансов для обеспечения выплаты субсидии украинцам.

"Те средства, за которые проголосовали в бюджете 2020 год на субсидии, являются достаточными. Те средства, которые заложены в 2020 году на программу субсидий, согласно расчетам министерства социальной политики полностью обеспечат всех граждан, которые отвечают критериям и нуждаются в поддержке, обеспечат поддержкой на этот отопительный сезон в полной мере. Поэтому здесь надо сказать, чтобы все были спокойны - субсидия будет предоставлена", - сказала Маркарова.

Министр также отметила, что этой зимой люди будут платить меньше в платежках за отопление из-за снижения цен на газ.

"Вместе с тем, что у нас уменьшается цена на газ и вместе с тем, что у нас есть крепкий курс, очевидно, что цена, которую будут платить люди - будет меньше", - заявила она.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики сообщали, что в ноябре 2019 субсидии в Украине получали около 3 млн домохозяйств, а средний размер выплат составлял почти 1,2 тыс грн. Также в министерстве напомнили, что с 1 января в Украине осуществляется монетизация субсидий, то есть их выплата в денежной форме.