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Украинцы будут платить за отопление наполовину меньше: все подробности

STYLERЖизнь    03.12.2019 - 16:56
Украинцы будут платить за отопление наполовину меньше: все подробности
Отопление в Украине подешевеет на 50% (фото: РБК-Украина)

Отопление в Украине в следующем году должно значительно подешеветь

Следующей зимой украинцы будут платить за отопление почти наполовину меньше, чем сейчас. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам главы государства, он встречался с правительством и обсуждал тарифы для населения. Зеленский подчеркнул, что команда работает над тем, чтобы уже этой зимой украинцы платили меньше за отопление.

Владимир Зеленский рассказал о снижении тарифов (видео: facebook.com/zelenskiy95)

При этом нашлось интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на отопление почти наполовину. Президент отметил, что это будет отдельная программа и власти уже работают над ней, решая, какие средства на нее будут выделятся. Кроме того, Зеленский заявил, что цена на газ уменьшилась на 7%.

Напомним, что в Украине резко сократился размер субсидии. По словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко, размер субсидии на оплату услуг ЖКХ за октябрь составляет 539 гривен.

Ранее сообщалось о том, что украинцам, которые живут в многоквартирных домах, разрешили отключится от централизованного отопления и горячей воды. При этом люди могут устанавливать систему индивидуального теплоснабжения.

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