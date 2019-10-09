Как выглядит Заворотнюк сегодня: от былой красоты не осталось и следа

Анастасия Заворотнюк, которая больна раком четвертой стадии, изменилась до неузнаваемости. Об этом рассказали очевидцы выписки актрисы одному из российских изданий.

"Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа", - рассказали в российском СМИ.

Люди, которые видели артистку в клинике, отметили, что на нее было страшно смотреть.

В материале Styler читайте, как менялась внешность актрисы за последние годы.

Анастасия Заворотнюк в молодости

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в городе Астрахань Российской Федерации. В юные годы красотой девушки восхищались многие. Пухлые губы, выразительные глаза, копна густых волос, точеная фигура. Ее внешность никого не оставляла равнодушным. Тогда Настя еще носила короткую стрижку, но ее романтическому образу это только шло на пользу.

Фото: Анастасия Заворотнюк в юные годы (popbio.ru)

Напомним, что aктpuca coтpуднuчaлa c MXAT uмeнu Чexoвa, a также в 1991 гoду впepвыe дeбютиpoвaлa в кuнo, она снялась в фильме "Машенька".

Действительно, на этих черно-белых фото актриса выглядит очень наивной и юной. На снимках она в образе совсем доверчивой девочки, а не леди-вамп. Фигура актрисы стоит отдельного упоминания. У нее всегда была тонкая талия и шикарный бюст.

Фото: Анастасия Заворотнюк в фильме "Машенька" (livelib.ru)

Карьера Анастасии, да и сама жизнь, круто пошла вверх после ее роли в сериале "Моя прекрасная няня". Внешность артистки после выхода нашумевшего фильма очень изменилась. Теперь у нее появился яркий макияж, ало-красные губы и вызывающие наряды.

Анастасия Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня"

Анастасия Заворотнюк в 2000-ые годы

После роли "прекрасной няни" у Анастасии в фильмах были разные образы. Она играла милиционера московской милиции, спецагента в боевике "Код апокалипсиса". И тут мы уже можем наблюдать не только профессиональное становление актрисы, но и то, насколько более строгим и деловым стал ее внешний вид.

Фото: Анастасия Заворотнюк в фильме "Код апокалипсиса" (kg-portal.ru)

Внешность Анастасии изменилась, она стала выглядеть роковой красоткой и уверенной в себе женщиной. Ее красота стала еще зрелее и можно сказать взрослее. Именно в это время актриса вступила в брак со вторым мужем - фигуристом Петром Чернышевым.

С ним она пoзнaкoмuлacь вo вpeмя paботы нa пpoекте "Taнцы нa льду. Бapxamный ceзoн" .В 2018 гoду у пары poдuлacь oбщaя дoчь, oчapoвameльнaя гoлубoглaзaя Muлa. Cупpугu былu очень счастливы.

Фото: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев (maximonline.ru)

Анастасия никогда не стеснялась

Отметим, что актриса всегда была уверена в себе и не боялась демонстрировать шикарные формы. Так, Анастасия в роли телеведущей пригласила на разговор Валдиса Пельша и разделась перед ним до белья. Во время разговора артистка сняла, блузку, а потом и юбку.

Фото: Заворотнюк демонстрировала шикарные формы (YouTube/Скриншот)

Видео: Заворотнюк разделась перед Валдисом Пельшем (YouTube)

Как сообщают российские СМИ, сразу после выписки из больницы, в которой она пребывала последний месяц, актриса уехала в другой медцентр. По информации очевидцев, именно там восстанавливают тяжелобольных пациентов. Из-за заболевания у актрисы развился парез правой части тела, парализована правая рука. По слухам, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться.

Фото: Анастасия Заворотнюк за год до болезни (facebook.com/AZavorotnyuk)