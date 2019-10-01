Хотела стать Богом: Заворотнюк уличили в страшном грехе

Анастасия Заворотнюк (коллаж РБК-Украина)

Русская православная церковь обвинила Анастасию Заворотнюк в грехе детоубийства

Анастасия Заворотнюк совершила огромную ошибку, когда решилась на процедуру ЭКО ради появления на свет третьего ребенка. Такое мнение высказал протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов.

По словам священнослужителя, процедура ЭКО для женщины любого возраста является неприемлемой, так как "противоречит канонам церкви".

"Естественный путь размножения нарушать нельзя! Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь - ЭКО", - цитирует Смирнова издание "Дни.ру".

Анастасия Заворотнюк с маленькой дочерью и мужем (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Церковный деятель отметил, что при экстракорпоральном оплодотворении гибнут эмбрионы, а это, считает представитель РПЦ, приравнивается, по сути, к детоубийству.

"Ведь там (в эмбрионах - ред.) уже зародилась жизнь! О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить..." - возмутился Смирнов и обвинил Анастасию Заворотнюк в том, что она "попыталась стать на место Бога".

"ЭКО дано, чтобы люди пришли к осознанию чего-то. Иногда даже через испытания болезнью", - подчеркнул священник.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Помимо этого, в интервью Смирнов, который, к слову, возглавляет движение за защиту семейных ценностей в России, огульно обвинил всех женщин, которые по той или иной причине не могут иметь детей, в "неподобающем образе жизни".

В сети за эти слова священника раскритиковали.

"Этот поп такой идиот - слов нет! То говорит, что ВИЧ не существует, то, что детям морду надо бить в воспитательных целях. Сам похож на бомжа с помойки. Его место в психушке. Пусть РПЦ займется моральным обликом своих сотрудников, а не в тему ЭКО лезет!" - прокомментировал слова Смирнова один из юзеров.

Димитрий Смирнов (фото: ru.wikipedia.org)