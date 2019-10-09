ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Заворотнюк странно отреагировали на ее "выписку"

STYLERПерсоны    09.10.2019 - 09:38
У Заворотнюк странно отреагировали на ее "выписку"
Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк продолжает игнорировать журналистов и не давать комментариев

Анастасия Заворотнюк, которую по слухам СМИ, выписали из московской онкологической клиники, продолжает оставаться в тени и не давать каких-либо комментариев. Точно так же поступают и представители "прекрасной няни". Об этом сообщают российские СМИ.

Так, например концертный директор актрисы Стас Христов на вопрос о выписке Анастасии сказал, что он ничего по этому поводу комментировать не будет. Когда журналисты подошли к Христову с распросами, он просто от них сбежал.

У Заворотнюк странно отреагировали на ее &quot;выписку&quot;Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

В свою очередь, по информации Пятого канала, представитель Заворотнюк Марина Потапова также наотрез отказалась общаться со СМИ.

Отметим, что ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артистку увезли из медклиники "Европейский медицинский центр", где она находилась все последнее время. Ей закрыли обслуживание по ОМС, лечебные мероприятия в стационаре завершены.

Как мы ранее сообщали, Анастасия Заворотнюк не излечится от рака мозга. Сейчас речь идет лишь о продлении жизни знаменитой актрисы. Об этом рассказал известный нейрохируг, доктор медицинских наук Павел Шнякин.

Такого не было еще в истории: Заворотнюк уличили во лжи Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь