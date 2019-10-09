У Заворотнюк странно отреагировали на ее "выписку"

Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк продолжает игнорировать журналистов и не давать комментариев

Анастасия Заворотнюк, которую по слухам СМИ, выписали из московской онкологической клиники, продолжает оставаться в тени и не давать каких-либо комментариев. Точно так же поступают и представители "прекрасной няни". Об этом сообщают российские СМИ.

Так, например концертный директор актрисы Стас Христов на вопрос о выписке Анастасии сказал, что он ничего по этому поводу комментировать не будет. Когда журналисты подошли к Христову с распросами, он просто от них сбежал.

Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

В свою очередь, по информации Пятого канала, представитель Заворотнюк Марина Потапова также наотрез отказалась общаться со СМИ.

Отметим, что ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артистку увезли из медклиники "Европейский медицинский центр", где она находилась все последнее время. Ей закрыли обслуживание по ОМС, лечебные мероприятия в стационаре завершены.

Как мы ранее сообщали, Анастасия Заворотнюк не излечится от рака мозга. Сейчас речь идет лишь о продлении жизни знаменитой актрисы. Об этом рассказал известный нейрохируг, доктор медицинских наук Павел Шнякин.