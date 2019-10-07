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Заворотнюк спасти нельзя: названа причина

STYLERЖизнь    07.10.2019 - 14:23
Заворотнюк спасти нельзя: названа причина
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Нейрохирург пояснил, почему дни Анастасии Заворотнюк сочтены

Анастасия Заворотнюк не излечится от рака мозга. Сейчас речь идет лишь о продлении жизни знаменитой актрисы. Об этом рассказал известный нейрохируг, доктор медицинских наук Павел Шнякин.

"Побороть глиобластому невозможно, современная медицина способна лишь оттянуть летальный исход", - сказал врач в комментарии "Комсомольской правде".

Заворотнюк спасти нельзя: названа причина

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Специалист отметил, что помимо того, что глиобластома встречается нечасто, так еще и чаще всего ею болеют мужчины. Поэтому Анастасия Заворотнюк, как и Жанна Фриске - это больше исключения из правил.

Павел Шнякин говорит, что среди опухолей мозга глиобластома находится где-то на 8-9 месте. По мнению эксперта, 48-летняя Заворотнюк скорее всего попала в группу риска по возрасту, так как этому тяжелому заболеванию чаще подвержены люди в диапазоне 40-60 лет.

При этом, подмечает нейрохирург, глиобластома является одной из самых агрессивных форм опухолей мозга. Она стремительно развивается и за короткое время проникает во все структуры мозга.

Заворотнюк спасти нельзя: названа причина

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"За всего какие-то 2-3 месяца человек из внешне здорового может превратиться в развалину", - сказал Шнякин и добавил, что в среднем человек с глиобластомой живет не более шести месяцев, а преодолевают двухгодовалый отрезок времени - меньше 10% заболевших.

"Надо понимать, что во всем мире решение, как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни", - заключил доктор медицинских наук.

Заворотнюк спасти нельзя: названа причина

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

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