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Такого не было еще в истории: Заворотнюк уличили во лжи

STYLERЖизнь    08.10.2019 - 14:24
Такого не было еще в истории: Заворотнюк уличили во лжи
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасию Заворотнюк обвинили во лжи после ее выписки из больницы

Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы в Москве, не умирает. Более того, актриса или ее родные решили просто "хайпонуть". Такое мнение высказала популярный российский блогер Лена Миро в своей публикации под названием "Почему не умирает Заворотнюк?".

Она указала на то, что буквально на днях, весь шум по поводу Заворотнюк пошел на спад, и его якобы искусственно решили "подогреть снова слухами". При этом Лена Миро опубликовала скриншот поста, в котором говорится, что Анастасия Заворотнюк умерла.

Такого не было еще в истории: Заворотнюк уличили во лжи

Скриншот

"То есть, у Насти пару недель назад началась полиорганная недостаточность. Это состояние, когда несколько внутренних органов перестают работать. Отказавший орган - не восстанавливается. Человек просто умирает и достаточно быстро. Но время прошло. Прошли те пара дней, которые человек вообще способен прожить в состоянии, когда органы стали отказывать. Но Настя осталась жива. СМИ повопили по поводу болезни неделю, а потом всем надоело. Шум пошел на спад, и тут - с вероятностью 98%! - сообщают, что актриса умерла! Наутро, конечно, появилась информация, что никто не умер, а сегодня так вообще сообщили, что Настю выписывают из больницы", - написала блогер.

Такого не было еще в истории: Заворотнюк уличили во лжи

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"Серьезно? Так бывает? Отказали органы, а теперь выписывают? Такого не было еще в истории медицины. Кроме того, озвученный диагноз неизлечим, к сожалению. Этот вид просто не поддается никакой терапии. Вылечиться от него невозможно. Что происходит? Неужели через неделю мы увидим у Малахова Заворотнюк, как увидели чудом воскресшего Алибасова, бегло бредившего с ожогом пищевода второй степени? Что думаете? Попахивает разводом?" - задала риторический вопрос Лена Миро.

Такого не было еще в истории: Заворотнюк уличили во лжи

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

При этом блогер подчеркнула, что она "верит в чудеса" и очень хочет, чтобы звезда сериала "Моя прекрасная няня" осталась жива, так как она "в самом деле очень нравится" блогеру.

Такого не было еще в истории: Заворотнюк уличили во лжи

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Директор Заворотнюк отреагировала на новость о смерти актрисы
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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