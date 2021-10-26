Как выглядит возвращенное Украине "Скифское золото", о котором все говорят

Что входит в коллекцию "Скифское золото"

Экспозиция выставки "Скифское золото" представлена из шести украинских музеев и историко-культурных заповедников (из Киева, Одессы, Автономной республики Крым):

Музей исторических драгоценностей Украины;

Одесский археологический музей;

Национальный заповедник "Херсонес Таврический";

Керченский историко-культурный заповедник;

Бахчисарайский историко-культурный заповедник;

Центральный музей Тавриды.

Артефакты из коллекции "Скифское золото", в том числе знаменитый скифский золотой шлем IV ст. до н. е. (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)

Хронологические рамки выставки охватывают времена античности по эпоху средневековья. Так, например:

"Центральный музей Тавриды" представил 451 экспонат культуры скифов, сарматов, готов, обнаруженных во время исследований на территории Неаполя Скифского. Были представлены бронзовые и серебряные украшения конского оружия сарматов, лепные посуда-вододелы IV века.

Бахчисарайский историко-культурный заповедник предоставил на выставку 215 экспонатов, найденных в Усть-Альминском некрополе, могильник Сувлу-Кая.

Основа коллекции богата украшениями, предметами декоративного и прикладного искусства, предметами быта (ложки, тарелки, кувшины), вооружением. Все вместе создает комплекс трех исторически-этнических культур Крыма: скифов, готов, сарматов.

Экспонаты коллекции "Скифское золото" (фото: telegraaf.nl)

Кстати, в сентябре 2014 года часть выставки "скифского золота" была возвращена и выставлена в экспозицию Музея исторических драгоценностей Украины (Киево-Печерская Лавра).

Судебный процесс по делу "золота"

Изначально коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" должна была вернуться с выставки в Голландии летом 2014-го, но к тому времени Крым был оккупирован Россией. Началось длительное судебное разбирательство о принадлежности коллекции артефактов между украинской стороной и российской.

"Скифское золото" (фото: AP / telegraaf.nl)

"Фактически украинское скифское золото могло попасть в российские учреждения, так называемые "крымские музеи". В условиях оккупации очевидно и понятно, что украинские музеи на Крымском полуострове захвачены и грабятся оккупационными властями", - отметили Styler в министерстве культуры и информационной политики Украины.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама на основе конвенции ЮНЕСКО принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей российской администрации крымских музеев апелляцию на это решение суда.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в связи с подтверждением его связи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости.

26 октября 2021-го Апелляционный суд Амстердама принял окончательный вердикт - коллекция должна быть возвращена Украине.

"Скифское золото" (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)

"РФ пытается продолжать свои попытки разворовывать наше наследие и присваивать себе, таким образом переписывая историю. Наконец, справедливость для экспонатов из Крыма была достигнута. Уже в скором времени скифское золото вернется в Украину. Где его законное место исторически", – подчеркнул глава Минкульта Александр Ткаченко.

Где теперь будет храниться "Скифское золото"

Власти планируют открыть экспозицию возвращенной коллекции в Киеве. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня на брифинге, вероятнее всего этом будет Национальный историко-культурный заповедник "София Киевская".

Впрочем, точное место хранение будет определено после того, как Украина получит решение суда, добавил чиновник.

Экспонат выставки "Скифское золото" - меч с золотыми ножнами IV ст. до н. э., (фото: VoidWanderer)