Как выглядит возвращенное Украине "Скифское золото", о котором все говорят

Знаменитейшая коллекция "Скифское золото" спустя 8 лет наконец будет возвращена Украине. Такое решение 28 октября принял Апелляционный суд Амстердама - на территории Нидерландов артефакты, вывезенные из крымских музеев до начала российской оккупации полуострова, находятся с 2013 года, а само оспаривание принадлежности длилось 7 лет.
Что представляет собой коллекция из 565 предметов из музейного фонда Украины, которые оценивают в 10-13 миллионов евро, и где теперь будет новое место для экспозиции на самом деле бесценных артефактов - читайте в материале ниже.
Экспозиция выставки "Скифское золото" представлена из шести украинских музеев и историко-культурных заповедников (из Киева, Одессы, Автономной республики Крым):
Артефакты из коллекции "Скифское золото", в том числе знаменитый скифский золотой шлем IV ст. до н. е. (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)
Хронологические рамки выставки охватывают времена античности по эпоху средневековья. Так, например:
"Центральный музей Тавриды" представил 451 экспонат культуры скифов, сарматов, готов, обнаруженных во время исследований на территории Неаполя Скифского. Были представлены бронзовые и серебряные украшения конского оружия сарматов, лепные посуда-вододелы IV века.
Бахчисарайский историко-культурный заповедник предоставил на выставку 215 экспонатов, найденных в Усть-Альминском некрополе, могильник Сувлу-Кая.
Основа коллекции богата украшениями, предметами декоративного и прикладного искусства, предметами быта (ложки, тарелки, кувшины), вооружением. Все вместе создает комплекс трех исторически-этнических культур Крыма: скифов, готов, сарматов.
Экспонаты коллекции "Скифское золото" (фото: telegraaf.nl)
Кстати, в сентябре 2014 года часть выставки "скифского золота" была возвращена и выставлена в экспозицию Музея исторических драгоценностей Украины (Киево-Печерская Лавра).
Изначально коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" должна была вернуться с выставки в Голландии летом 2014-го, но к тому времени Крым был оккупирован Россией. Началось длительное судебное разбирательство о принадлежности коллекции артефактов между украинской стороной и российской.
"Скифское золото" (фото: AP / telegraaf.nl)
"Фактически украинское скифское золото могло попасть в российские учреждения, так называемые "крымские музеи". В условиях оккупации очевидно и понятно, что украинские музеи на Крымском полуострове захвачены и грабятся оккупационными властями", - отметили Styler в министерстве культуры и информационной политики Украины.
"Скифское золото" (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)
"РФ пытается продолжать свои попытки разворовывать наше наследие и присваивать себе, таким образом переписывая историю. Наконец, справедливость для экспонатов из Крыма была достигнута. Уже в скором времени скифское золото вернется в Украину. Где его законное место исторически", – подчеркнул глава Минкульта Александр Ткаченко.
Власти планируют открыть экспозицию возвращенной коллекции в Киеве. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня на брифинге, вероятнее всего этом будет Национальный историко-культурный заповедник "София Киевская".
Впрочем, точное место хранение будет определено после того, как Украина получит решение суда, добавил чиновник.
Экспонат выставки "Скифское золото" - меч с золотыми ножнами IV ст. до н. э., (фото: VoidWanderer)
Кстати, недавно мы писали о том, что новое исследование о скифах в Украине перевернуло представление о древнем народе.
Напомним, в октябре под Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов. А в сентябре на Запорожье показали артефакты из кургана "Мамай-Гора", которые включают в себя скифские золотые украшения и меч-акинак с золотым набалдашником.
Добавим, что также перед этим на Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина, и появилось фото и видео раскопок.