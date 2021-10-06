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Под Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов: как они выглядят

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Полтавская область, Среда 06 октября 2021 18:55
Под Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов: как они выглядят В Полтавской области нашли уникальные подвески времен скифов (фото: facebook.com/bilskgelon)
Автор: Тетяна Самарук

Под поселком Котельва Полтавской области археологи раскопали уникальные амфороподобные подвески. В частности, они чудом уцелели, несмотря на то, что сделаны из стекла.

Об этом сообщил в Facebook историко-культурный заповедник "Бельск".

Так, украшения были обнаружены во время археологических исследований почвенного могильника на Барвинковой горе. Такие подвески обнаружили впервые.

Под Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов: как они выглядятПод Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов: как они выглядятПод Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов: как они выглядятВ Полтавской области нашли уникальные подвески времен скифов (фото: facebook.com/bilskgelon)

Как "Укринформу" рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Денис Гречко, эти бусины произведены примерно в IV веке до нашей эры.

Кроме того, данные по находке появятся только после детального ее изучения учеными. Через некоторое время артефакты станут частью экспозиции Музея Бельского городища.

Бельское городище VIII-III века до нашей эры является уникальным археологическим объектом культурного наследия Украины. Памятник признан учеными наиболее укрепленным поселением в Европе эпохи раннего железного века.

Ранее мы сообщали, что в Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко.

Также мы писали, что под Киевом археологи обнаружили уникальную находку.

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