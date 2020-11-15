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На Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопок

Запорожье, Воскресенье 15 ноября 2020 16:44
На Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопок
Археологи нашли захоронение скифского воина (фото: ostriv.org)
Автор: Роман Мирончук

Археологи нашли древнее захоронение, которому 2,5 тысячи лет

В Запорожье на Хортице археологи обнаружили уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет. Захоронение было найдено в земляной катакомбе, глубиной трех метров.

Вход в катакомбы был заложен большими гранитными валунами. Это делалось для того, чтобы к захоронению не добрались грабители. Об этом сообщает заповедник "Хортица".

На Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопок

Захоронение скифского воина (фото: ostriv.org)

Рост похороненного воина составляет 1,8 метра, что было очень существенно для того времени, и он считался настоящим гигантом. В захоронении нашли железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу.

На Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопокНа Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопок

Захоронение скифского воина (фото: ostriv.org)

Интересно, что над этим захоронением, в древности, нашими предками было устроено кромлех - круг из гранитных камней - символ солнца, который известен в культурах многих древних народов.

На Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопокНа Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина: фото и видео раскопок

Захоронение скифского воина (фото: ostriv.org)

Ранее на этом месте археологи уже раскапывали скифские захоронения и жертвенники, в которых находили, посуду, украшения и другие предметы скифов.

Тільки для наших дописників - ексклюзив зі справжніх розкопок Скіфського поховання на Хортиці #Хортиця_твоє_місце_сили #Хортиця_скіфська #Хортиця #NationalReserveKhortytsya

Posted by Хортиця Національний заповідник - National Reserve Khortytsya on Saturday, November 14, 2020

По словам археологом, такие находки говорят о том, что остров Хортица был важным местом для скифов. Здесь находилось городище, мимо которого проходили переправы. Кроме того, это было местом торговли с греческими купцами.

Напомним, в Запорожье на Хортице вандалы разрушили исторический памятник.

Мы также писали о то, что в Стамбуле случайно нашли документ с подписью украинского гетьмана Павла Скоропадского.

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