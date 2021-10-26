ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина одержала очередную победу на суде по "скифскому золоту"

Новина українською →
Амстердам, Вторник 26 октября 2021 12:50
Украина одержала очередную победу на суде по "скифскому золоту" Фото: "скифское золото" (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о "скифском золоте", которое рассматривалось на протяжении семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Отметим, речь идет о более 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов. В основном это археологические находки, стоимость коллекции составляет около 10 млн евро.

Принадлежность "скифского золота" украинская сторона оспаривала с музеями в оккупированном Крыму, коллекция которых была передана на выставку в нидерландский Музей Алларда Пирсона. После российской оккупации полуострова коллекцию не стали передавать крымским музеям.

На решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры - за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - отметил он в своем Twitter.

Отметим, на брифинге в Кропивницком еще до решения суда в Амстердаме премьер Денис Шмыгаль допустил, что "скифское золото" будет храниться в Киеве.

"Украина определится с местом хранения "скифского золота" после того, как получит решение суда, это может быть заповедник "София Киевская", - заявил глава правительства.

Напомним, еще в декабре 2016 года Окружной суд Амстердама обязал музей передать "скифское золото" Украине. Сегодня же был объявлен вердикт апелляционной инстанции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Скифское золото
NEWS
К концу недели "красных" зон может быть уже 13. Ждет ли Украину полный локдаун
К концу недели "красных" зон может быть уже 13. Ждет ли Украину полный локдаун
DAILY
Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель