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Скифские золотые украшения и меч-акинак: на Запорожье показали артефакты из кургана "Мамай-Гора"

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Запорожская область, Суббота 18 сентября 2021 09:10
Скифские золотые украшения и меч-акинак: на Запорожье показали артефакты из кургана "Мамай-Гора" Коллаж РБК-Украина: под Запорожьем презентовали артефакты скифского периода
Автор: Владимир Костырин

В Каменско-Днепровском историко-археологическом музее представили обновленную скифскую коллекцию, которую дополнили найденные артефакты, драгоценности, оружие, датируемые VII-VI веками до нашей эры - в этот период происходило освоение скифами Великой степи.

Об этом передает "Суспільне".

Удивительные находки обнаружили на территории местного курганного могильника "Мамай-Гора", после чего их отреставрировали специалисты Национального заповедника "Хортица".

Как отметила директор музея Алина Чернявская, представленные в экспозиции артефакты охватывают историю Нижнего Поднепровья в течение 8 тысяч лет - от Катакомбной и Ямной культур до эпохи раннего средневековья.

Скифские золотые украшения и меч-акинак: на Запорожье показали артефакты из кургана &quot;Мамай-Гора&quot;Скифские золотые украшения и меч-акинак: на Запорожье показали артефакты из кургана &quot;Мамай-Гора&quot;

Скифский меч-акинак с золотым набалдашником (фото: suspilne.media)

По словам доктора исторических наук Геннадия Тощева, возле одного из погребений, предварительно, оруженосца, археологи обнаружили неповрежденную яму значительно больших размеров - но она была ограблена основания.

Скифские золотые украшения и меч-акинак: на Запорожье показали артефакты из кургана &quot;Мамай-Гора&quot;

Скифские золотые украшения и меч-акинак (фото: suspilne.media)

"Там было найдено лишь одно острие стрелы. Можно только гадать, человеку которого ранга она принадлежала. У него были различные украшения. Но весь набор материала говорит о том, что это был юноша и достаточно молодой человек", - рассказал ученый.

Также специалист описал еще одна редкую находку - почти не поврежденную глиняную амфору, изготовленную в причерноморских колониях Древней Греции в период от VII до V до н.э.

Скифские золотые украшения и меч-акинак: на Запорожье показали артефакты из кургана &quot;Мамай-Гора&quot;

Древняя глиняная амфора (фото: suspilne.media)

Ранее сообщалось о том, что новое исследование о скифах в Украине перевернуло представление о древнем народе.

Также мы писали о том, что на Хортице обнаружили уникальное захоронение скифского воина, и появилось фото и видео раскопок.

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