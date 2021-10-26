Як виглядає повернуте Україні "Скіфське золото", про яке всі говорять

Що входить до колекції "Скіфське золото"

Експозиція виставки "Скіфське золото" представлена з шести українських музеїв та історико-культурних заповідників (з Києва, Одеси, Автономної Республіки Крим):

Музей історичних коштовностей України;

Одеський археологічний музей;

Національний заповідник "Херсонес Таврійський";

Керченський історико-культурний заповідник;

Бахчисарайський історико-культурний заповідник;

Центральний музей Тавриди.

Артефакти з колекції "Скіфське золото", в тому числі знаменитий скіфський золотий шолом IV ст. до н. е. (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)

Хронологічні рамки виставки охоплюють часи античності за епоху Середньовіччя. Так, наприклад:

"Центральний музей Тавриди" представив 451 експонат культури скіфів, сарматів, готів, виявлених під час досліджень на території Неаполя Скіфського. Були представлені бронзові та срібні прикраси кінської зброї сарматів, ліпні посуди-вододіли IV століття.

Бахчисарайський історико-культурний заповідник надав на виставку 215 експонатів, знайдених в Усть-Альмінському некрополі, могильнику Сувлу-Кая.

Основа колекції багата прикрасами, предметами декоративного і прикладного мистецтва, предметами побуту (ложки, тарілки, глечики), озброєнням. Все разом створює комплекс трьох історично-етнічних культур Криму: скіфів, готів, сарматів.

Експонати колекції "Скіфське золото" (фото: telegraaf.nl)

До речі, у вересні 2014 року частина виставки "Скіфського золота" була повернута і виставлена в експозицію Музею історичних коштовностей України (Києво-Печерська Лавра).

Судовий процес у справі "золота"

Спочатку колекція "Крим. Золотий острів в Чорному морі" повинна була повернутися з виставки в Голландії влітку 2014-го, але на той час Крим був окупований Росією. Почався тривалий судовий розгляд про приналежність колекції артефактів між українською стороною і російською.

"Скіфське золото" (фото: AP / telegraaf.nl)

"Фактично українське скіфське золото могло потрапити в російські установи, так звані "кримські музеї". В умовах окупації очевидно і зрозуміло, що українські музеї на кримському півострові захоплені та грабуються окупаційною владою", - зазначили Styler у міністерстві культури та інформаційної політики України.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама на основі конвенції ЮНЕСКО прийняв рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників російської адміністрації кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив клопотання України про відвід судді у зв'язку з підтвердженням його зв'язку з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість.

26 жовтня 2021-го Апеляційний суд Амстердама прийняв остаточний вердикт-колекція повинна бути повернута Україні.

"Скіфське золото" (фото: telegraaf.nl / goldenukr.com.ua)

"РФ намагається продовжувати свої спроби розкрадати нашу спадщину і привласнювати собі, таким чином переписуючи історію. Нарешті, справедливість для експонатів з Криму була досягнута. Вже незабаром скіфське золото повернеться в Україну. Де його законне місце історично", - наголосив глава Мінкульту Олександр Ткаченко.

Де тепер зберігатиметься "Скіфське золото"

Влада планує відкрити експозицію повернутої колекції в Києві. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля сьогодні на брифінгу, найімовірніше це буде Національний історико-культурний заповідник "Софія Київська".

Втім, точне місце зберігання буде визначено після того, як Україна отримає рішення суду, додав чиновник.

Експонат виставки "Скіфське золото" - меч із золотими піхвами IV ст. до н. е., (фото: VoidWanderer)