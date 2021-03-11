Новое исследование о скифах в Украине перевернуло представление о древнем народе

Новое исследование ученых о скифах на украинских землях показало, что этот народ вел скорее оседлый, чем кочевой образ жизни, как считалось ранее. Таким образом работа международной команды антропологов поставила под сомнение распространенный стереотип.

Отмечается, что скифы, которые обитали в степях Евразии в VIII-III веках до нашей эры, действительно часто перемещались. На многих артефактах они часто изображены как кочевые народы. Скифы были отличными наездниками и совершали частые набеги на европейские и ближневосточные цивилизации, но также способствовали торговле на легендарном Шелковом пути. По этим причинам (а также потому, что они не могли доказать обратное) многие археологи считали скифов кочевниками.

Но в новом исследовании под руководством доктора Алисии Р. Вентрески Миллер из Мичиганского университета (США) данные свидетельствуют об обратном.

Так, группа антропологов и археологов из Украины, США, Швейцарии, Германии, ЮАР и Австралии, используя изотопный анализ, установила - кочевой образ жизни был присущ далеко не всем представителям древнего народа. Исследователи доказали, что иногда скифы также селились и занимались земледелием.

Миллер - биоархеолог и аналитик стабильных изотопов в Мичиганском университете. Ее работа сосредоточена на населении степей, акцентируя внимание на кочевой кухне и развитии городской экономики. Вместе со своими коллегами она измерила изотопы углерода, азота, кислорода и стронция в человеческих зубах и костях из нескольких захоронений скифской эпохи в Украине.

"Скифов часто представляют как кочевых воинов, бродящих по степи, но наши находки позволяют предположить, что большинство людей оставались местными в своих поселениях и лишь немногие перемещались на большие расстояния", - цитирует Миллер издание ZME Science.

Золотой скифский артефакт (фото из открытых источников)

Изотопы не только демонстрируют то, чем питались группы населения, они также показывают, где они проводили время в географическом плане. Исследователи обнаружили, что, по крайней мере, некоторые скифы придерживались разнообразной диеты с использованием большого количества одомашненных культур, и, похоже, они не слишком часто передвигались.

К такому выводу ученые пришли после особенно внимательного изучения изотопа стронция.

"Изотопы стронция связаны с разнообразием геологических субстратов и почв. Растения, растущие в почве, поглощают стронций, а затем растения съедаются скотом и людьми, которые в этом случае имеют одинаковые значения изотопов стронция. Таким образом, "местные" ценности конкретного места определяются путем изучения геологии, лежащей в основе этого места. Затем мы сравниваем значения изотопов стронция у людей и сравниваем их с местными", - объяснила Миллер.

Она также рассказала, что модель повседневной жизни скифов, вероятно, была похожа на нынешнюю. В ней было место горожанам и сельским жителям. Одни были земледельцами, другие - скотоводами, а третьи - ремесленниками.

Бронзовое зеркало скифов, найденное на одном из исследованных участков в Украине (фото: Светлана Андрух / zmescience.com)